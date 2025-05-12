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Özel Haber

Terörsüz Türkiye yolunda kritik eşik aşıldı...

PKK, örgütü feshettiğini açıkladı.

47 YILLIK ÖRGÜT KENDİNİ FESHETTİ

Böylelikle Diyarbakır Lice'ye bağlı Fis köyünde 47 yıl önce kurulan PKK, Kandil'de sona erdi.

PKK, 15 Ağustos 1984'te Siirt Eruh'ta, ardından Hakkâri Şemdinli'de ilk saldırılarını gerçekleştirdi.

Örgüt bu tarihten sonra da bölgede, sürekli silahlı eylem ve baskınlar yaptı.

PKK, 2000'li yıllarda ise şehirlerde canlı bomba eylemleri yapmaya başladı.

1999'DA İMRALI CEZAEVİ'NE KONULDU

Türkiye, Öcalan'ın Suriye'den çıkarılması için bir yandan da uluslararası baskı uyguladı. Esad yönetimi 1999'da Öcalan'ı sınır dışı etti.

Öcalan önce Rusya, ardından İtalya'ya gitti. Türkiye'nin baskısı ile İtalya'yı terk etmek zorunda kalan Öcalan'ı taşıyan uçak, Yunanistan üzerinden Kenya'nın başkenti Nairobi'ye indi.

Öcalan 15 Şubat 1999'da havaalanında MİT görevlilerine teslim edildi, 16 Şubat 1999'da Türkiye'ye getirilerek İmralı Cezaevi'ne konuldu.

2013'TE BAŞLAYAN ÇÖZÜM SÜRECİNİ BOZDULAR

Ocak 2013'te başlayan ilk çözüm süreci, PKK'nın Şanlıurfa Ceylanpınar'da iki polisi şehit etmesiyle bozuldu.

Ardından şehirlerde hendekler kazarak sözde 'özerklik ilan' eden PKK, operasyonlarla ağır darbe yedi.

Yurt içinde ve yurt dışında köşeye sıkışan terör örgütü, mağaralardan kafasını çıkaramaz duruma getirildi.

FESİH KARARINI DUYURDULAR

MHP Lideri Devlet Bahçeli'nin Ekim 2024'te Meclis'te Abdullah Öcalan'a yaptığı çağrının ardından Öcalan, PKK'ya açık çağrı yapmış ve örgütün kendini feshetmesini ve silah bırakmasını istemişti.

PKK, Abdullah Öcalan'ın yaptığı "Barış ve Demokratik Toplum Çağrısı" üzerine 12. Kongresi'ni topladığını duyurmasının ardından fesih kararını duyurdu.

SÜREÇ NASIL İŞLEYECEK?

Terör örgütü PKK'nın, kendini feshettiğini açıklamasıyla birlikte nasıl bir yol haritası merak ediliyor.

Şu ana kadar Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından ve AK Parti'den yapılan açıklamalarda sürecin adım adım ilerleyeceği kaydedilmişti.

Olumlu bir adıma karşılık, bir başka olumlu adımın gelebileceği belirtilmişti.

SİLAHLARIN TESLİMİ GÜNDEME GELECEK

Ankara, terör örgütü PKK'nın bütün unsurlarıyla feshini bekleyecek.

Bu noktadan sonra silahların teslimi gündeme gelecek.

Silahların teslimiyle ilgili yol haritasının netleşmesi beklentiler arasında.

Örgüte yakın kaynakların aktardığı bilgiye göre; bir süreç fesihle başladı ve BM gözetiminde gerçekleşecek bu. Üç aşama söz konusu.

3 NOKTADA SİLAHLAR TESLİM EDİLECEK

Silahlar BM gözetiminde teslim edilecek. Teröristlerin 3 aşamalı plan dahilinde silahları teslim edeceği yerler belli oldu.

Irak'ın kuzeyindeki barınma alanlarının bulunduğu Duhok vilayetine bağlı Amediye, Erbil'in Binar ve Köysancak; Süleymaniye'nin Seyid Sadık vilayetinde bırakılacak.

ÜST DÜZEY TERÖRİSTLER İÇİN ÜÇÜNCÜ ÜLKE FORMÜLÜ

İkinci aşamada yasal düzenlemeler gündeme gelecek.

Dağda olan ve Türkiye içinde eyleme karışmamış olan terör örgütü üyeleriyle ilgili bir yasal düzenleme yapılması da beklentiler arasında.

Üst düzey PKK'lı teröristlerin durumuyla ilgili olarak ise üçüncü bir ülke formülü üzerinde duruluyor.

İNFAZ DÜZENLEMESİ BEKLENİYOR

Bir başka nokta da infaz düzenlemesiyle ilgili beklenen düzenlemeler.

DEM Parti, terör örgütü lideri Abdullah Öcalan'ın İmralı'daki şartlarının iyileştirilmesine yönelik adımlar atılmasını da bekliyor.

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