Polislik taban puanları 2025: PMYO TYT puanı açıklandı mı, kaç puan gerekli?

Her yıl binlerce genç, hayalini kurduğu polislik mesleğine adım atmak için yoğun bir hazırlık sürecine giriyor.
Polis Meslek Yüksekokulu (PMYO) ise bu hayale giden en yaygın yollardan biri.
2025 yılında PMYO başvurusu yapmayı planlayan adaylar için en çok merak edilen soruların başında "TYT'den kaç puanla polis olunur?" sorusu geliyor.
PMYO'ya başvuru için gereken TYT taban puanı merakla araştırılıyor.
Peki; PMYO YKS TYT taban puanı açıklandı mı, kaç puan? İşte detaylar...
POLİSLİK TABAN PUANI TYT 2025
2025 Polislik taban puanları henüz açıklanmadı.
PMYO taban puanları kılavuzun yayımlanmasının ardından belli olacak.
Geçmiş verilere göre ise polislik için en az 250 ham puan hedeflenmesi gerekiyor.
PMYO başvuruları Emniyet Genel Müdürlüğü’nün resmi internet sitesi (www.pa.edu.tr) üzerinden yapılacak.
POLİSLİK ŞARTLARI
TYT puanı dışında, PMYO başvurusu için şu şartlar aranır:
- Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak
- En az lise veya dengi okul mezunu olmak
- 18 yaşını tamamlamış, 26 yaşından gün almamış olmak
- Kadınlar için en az 162 cm, erkekler için en az 167 cm boyunda olmak
- Sağlık yönetmeliğinde belirtilen şartları taşımak
- Fiziki yeterlilik sınavı ve sözlü mülakatlarda başarılı olmak