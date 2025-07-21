Polislik taban puanları 2025: PMYO TYT puanı açıklandı mı, kaç puan gerekli?

Her yıl binlerce genç, hayalini kurduğu polislik mesleğine adım atmak için yoğun bir hazırlık sürecine giriyor.

Polis Meslek Yüksekokulu (PMYO) ise bu hayale giden en yaygın yollardan biri.

2025 yılında PMYO başvurusu yapmayı planlayan adaylar için en çok merak edilen soruların başında "TYT'den kaç puanla polis olunur?" sorusu geliyor.

PMYO'ya başvuru için gereken TYT taban puanı merakla araştırılıyor.

Peki; PMYO YKS TYT taban puanı açıklandı mı, kaç puan? İşte detaylar...

POLİSLİK TABAN PUANI TYT 2025

2025 Polislik taban puanları henüz açıklanmadı.

PMYO taban puanları kılavuzun yayımlanmasının ardından belli olacak.

Geçmiş verilere göre ise polislik için en az 250 ham puan hedeflenmesi gerekiyor.

PMYO başvuruları Emniyet Genel Müdürlüğü’nün resmi internet sitesi (www.pa.edu.tr) üzerinden yapılacak.

POLİSLİK ŞARTLARI

TYT puanı dışında, PMYO başvurusu için şu şartlar aranır: