POMEM ve PMYO eğitim sürelerine yeni düzenleme

Polis Meslek Eğitim Merkezleri (POMEM) ile Polis Meslek Yüksekokullarının (PMYO) eğitim ve öğretim sürelerinde düzenlemeye gidildi.
İçişleri Bakanlığı tarafından hazırlanan "Polis Meslek Eğitim Merkezleri Eğitim-Öğretim Yönetmeliği" ile "Polis Meslek Yüksekokulları Eğitim-Öğretim Yönetmeliği"nde yapılan değişiklikler, Resmî Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.
SÜRELER NETLEŞTİ
Yapılan düzenlemelerle polis adaylarının söz konusu kurumlarda göreceği eğitim süreleri netleştirildi.
POMEM'LERDE SÜRE NE KADAR OLACAK
POMEM Eğitim-Öğretim Yönetmeliğine eklenen geçici madde uyarınca, polis adaylarının eğitim-öğretim süresi 2025-2026 eğitim-öğretim yılı için toplam 8 ay olarak uygulanacak.
21 HAFTA UYGULANACAK
Lise mezunu adayların eğitim gördüğü PMYO Eğitim-Öğretim Yönetmeliğinde yapılan değişiklikle de yüksekokullardaki eğitim süresi belirlendi.
Yönetmeliğe eklenen geçici maddeye göre; 2025-2026 eğitim-öğretim yılında mezun olacak PMYO öğrencileri için eğitim-öğretim süresi toplam 21 hafta olarak tatbik edilecek.
İçişleri Bakanı tarafından yürütülecek olan her iki yönetmeliğin hükümleri, bugünden itibaren geçerli olacak.