Yaptığı analizlerle ve söyledikleriyle gündemi belirleyen isimlerden Rasim Ozan Kütahyalı, izleyicisiyle Ensonhaber'in YouTube kanalında buluşmaya devam ediyor.

Kütahyalı, son olarak 31 Mart'a sayılı günler kala CHP'de patlak veren yeni skandala değindi.

İBB'de para dolu çantalar

Geçtiğimiz günlerde İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'na en yakın isimlerden olan İBB Spor Kulübü Başkanı Fatih Keleş, bavullar dolusu parayı paketlerken görüntülenmişti.

Ayrıca bir başka görüntüde Keleş'in yanında bulunan şahıslarla paraları saydığı anlar da kameraya yansıdı.

Kamuoyuna yansıyan görüntülerin, genel seçimlerin ardından CHP'de yaşanan kurultay süreciyle alakalı olduğu iddia edildi.

Rasim Ozan Kütahyalı da yaptığı açıklamalarıyla bu iddiayı güçlendirdi.

"İmamoğlu kurultayı Özgür Özel kazansın diye organize etti"

Bu paraların müteahhitlerden geldiğini belirten Kütahyalı, şu ifadeleri kullandı:

Of of of maşallah.. Müteahhitlerden paralar gelmiş, balya balya konuyor.



Allah Allah.. Şimdi büyük ihtimalle bunlar benim de daha önce gördüğüm,

baya da bir kalın bir rapordur 380 sayfa falan.



Kurultay sürecinde Özgür Özel'in kazanması için. İmamoğlu'nun organize ettiği paralardır muhtemelen. Çünkü bunu zaten CHP'de de herkes biliyor ki kurultay, Özgür Özel'in gücüyle delegelere dağıtılan paralarla kazanıldı.