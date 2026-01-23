Mahmut Arıkan, çakarlı konvoyla "ciğer partisine" gitti

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Saadet Partisi Lideri Mahmut Arıkan ve parti üyelerini taşıyan çakarlı araçların oluşturduğu konvoy, Kayseri'de bir restorana gitmek üzere yola çıktı.

Heyette; Mahmut Arıkan, Saadet Partisi Bursa Milletvekili ve Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Atmaca, Kayseri İl Başkanı Erdal Altun ile 20. Dönem Milletvekili ve Saadet Partisi Genel Sekreteri Cafer Güneş yer aldı.

ÇAKARLI ARAÇ KONVOYUYLA CİĞERCİ KEYFİ

Heyetin ciğer yemeye gittiği gösterişli yolculuk, havadan görüntülendi.

Arıkan ve beraberindekilerin çakarlı yolculuğuna dair tepkiler büyürken, gelecek olan açıklama da merak edildi.

GÖSTERİŞLİ KLİP KAMUOYUNDA TEPKİ ÇEKTİ

Heyetin yemek için gösterişli ve abartılı bir şekilde hareket ettiği görüntülerden oluşan özel hazırlanmış klip, kısa sürede sosyal medyada yayıldı.

Paylaşımlarda, siyasi temsilcilerin günlük bir yemek organizasyonu için çakarlı araçlar kullanması eleştiri konusu oldu.

ELEŞTİRİLERE YÖNELİK HENÜZ AÇIKLAMA YAPILMADI

Vatandaşlar, Saadet Partisi heyetinin yemeğe gösterişli ve abartılı bir şekilde gitmesine tepki gösterdi.

Görüntülere ilişkin Saadet Partisi kanadından henüz bir açıklama gelmedi.