Saadet Partisi'nde öne çıkan 5 genel başkan adayı açıklandı Saadet Partisi, Temel Karamollaoğlu'nun görevi bırakması nedeniyle seçimli kongreye gidiyor. Parti içinde gerçekleştirilen temayül yoklamaları sonucunda öne çıkan 5 isim belli oldu.

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Saadet Partisi kongreye hazırlanıyor...

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in ardından son olarak Temel Karamollaoğlu da görevini bırakacağını açıklamıştı.

"Serumlarla ayakta duruyorum"

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, katıldığı bir televizyon programında, siyasetten tamamen çekilmeyeceğini ancak genel başkanlıktan ayrılacağını belirterek şu ifadeleri kullanmıştı:

Artık sağlığım bu görevi hakkıyla yerine getirmeye izin vermiyor. Şu seçim döneminde ben sadece dört yere gidebildim. Bu bir genel başkan için ciddi bir eksiklik. Bu gitmek istemediğimden değil, sağlığım müsaade etmediği için gidemedim. Bir hafta kadar hastanede her gün serum aldım, ayağa kalkayım diye. Biraz toparladım ama bu geçici bir toparlama. Ama mutlaka bir siyasi partinin başında bulunan bir insan özellikle bu dönem dört yıl ara var eğer erken seçim olmazsa. Bu dört yılda Türkiye'yi hallaç pamuğu gibi atmalı ve her yerde teşkilatlarımızı geliştirmeliyiz. Bunu yürütmeye maalesef sağlığım müsaade etmiyor. Bundan dolayı ben çekilme kararı aldım.

Kongre düzenlenecek

Partinin yeni genel başkanının seçileceği olağanüstü kongre, 30 Haziran'da Ankara'da yapılacak.

Karamollaoğlu aday olmayacak

Seçimli kongrede Genel Başkan Temel Karamollaoğlu'nun yeniden aday olmayacağı açıklandı.

Temel Karamollaoğlu'nun kararına gerekçe olarak ise sağlık sorunları gösterildi.

Aday belirleme süreci devam ediyor

Saadet Partisi'nin 'Değişim ve Genişleme Kongresi' olarak tanımladığı kongrede, Karamollaoğlu'nun yerine geçecek aday eğilim yoklaması ile belirlenecek.

Parti yönetimi, eğilim yoklaması için kurultay delegeleri ile il ve ilçe başkanlarından üçer isim önermesini istedi. Yönetim, iletilen isimleri tasnif etmeye başladı. İsimler en çok önerilenden başlayarak sıralandı. Liste Karamollaoğlu'na sunuldu.

Karamollaoğlu 5 ismi müzakereye açacak

Karamollaoğlu, listede en çok önerilen 3 ya da 5 ismi pazar günü Ankara'da yapılacak toplantıda değerlendirmeye açacak.

Bu isimler üzerinden bir müzakere yürütülecek ve sayı 1'e düşürülmeye çalışılacak. Toplantıya partinin il müfettişleri, il başkanları ve genel idare kurulu üyeleri katılacak.

Uzlaşı hedefleniyor

Bu toplantıda bir uzlaşı sağlanırsa kongreye tek adayla gidilecek.

"Genel başkanın milletvekili olması avantaj olur"

Partisinin grup toplantılarında konuşan Karamollaoğlu, milletvekili olmadığı için Genel Kurul'u locadan izliyordu.

Parti kaynakları, yeni genel başkanın milletvekili olmasının partinin siyasi faaliyetleri açısından avantaj olduğu görüşünde ve teşkilatın da bu yönde bir tercihte bulunmasının sürpriz olmayacağını söylüyor.

Öne çıkan 5 isim

Online sistem üzerinden teşkilatlardan alınan isimler sonucunda en çok öne çıkan beş isim şu şekilde:

Parti Sözcüsü ve İstanbul Milletvekili Birol Aydın, Genel Başkan Yardımcısı Fatih Aydın, Genel Sekreter ve Ankara Milletvekili Mesut Doğan, Genel Başkan Yardımcısı Ömer Abdullah Ayhan, Genel Başkan Yardımcısı ve Kayseri Milletvekili Mahmut Arıkan.

Karamollaoğlu YİK üyesi olacak

Karamollaoğlu'nun, geçtiğimiz aylarda yapmayı planladığı ancak sağlık sorunları sebebiyle ertelediği siyasi parti ziyaretlerini kongreden önce tamamlaması bekleniyor.

Karamollaoğlu'nun kongreden sonra da Yüksek İstişare Kurulu üyesi olarak siyasete devam edeceği kaydediliyor.