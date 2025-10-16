Sahte diploma soruşturmasında Devlet Denetleme Kurulu'ndan inceleme

Sahte diploma olayına ilişkin yeni ve önemli bir gelişme daha yaşandı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca, kamu kurumlarındaki yöneticilerin e-imzasını kopyalayarak ve çeşitli belgelerden sahte e-imza üreterek, sistemlere yetkisiz erişim sağlayıp, sürücü belgesi, sahte üniversite ve lise diplomaları düzenlenmesine ilişkin yürütülen soruşturma tamamlandı.

Soruşturmanın tamamlanmasının ardından da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla Devlet Denetleme Kurulu (DDK) inceleme başlattı.

"HER TÜRLÜ SUİSTİMALE VE HUKUKSUZLUĞA KARŞI ETKİLİ ŞEKİLDE MÜCADELE..."

DDK tarafından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla kamu hizmetlerinin sunulmasında güvenin korunması, her türlü suistimale ve hukuksuzluğa karşı etkili şekilde mücadele adına konuyla ilgili inceleme başlatıldı.

DETAYLI İNCELEME VE ARAŞTIRMA YAPILACAK

DDK, söz konusu elektronik imza sürecinin ve ilgili kamu kurumlarının bilgi sistemlerinin güvenliğinin sağlanmasına yönelik alınan tedbirlerle yapılan işlemler hakkında kapsamlı inceleme ve araştırma görevini yerine getirecek.

SAHTE E-İMZALARLA SİSTEME SIZDILAR

Sahte e-imzaların, öğrenci işleri daire başkanları, BTK Başkanı ve yardımcıları, YÖK daire başkanı, akademisyenler ve MEB yöneticileri adına düzenlendiği, kimliklerin fotoğraflarla eşleştirilerek sistemlere sızıldığı belirlendi.

İddianame göre; Anadolu, Yıldız Teknik, ÇOMÜ, İnönü, Mersin, Uludağ, Atatürk, Erciyes, Ağrı İbrahim Çeçen üniversiteleri, BTK ve YÖK dahil toplam 14 kurumun yöneticileri adına sahte e-imzalar üretildi.

HAKSIZ ÜNVAN ELDE ETTİLER

Bu yöntemle hukukçudan psikoloğa, öğretmenden eczacıya yüzlerce usulsüz işlemlerle mesleki ünvan elde edildi.

Sadece diploma değil benzer usulsüzlüklerle yüzlerce sürücü ehliyeti de düzenlendi.

Skandalın ortaya çıkmasıyla polis düğmeye bastı.

Düzenlenen operasyonlar kapsamında toplam 197 kişinin yakalandı, şüphelilerden 37'si tutuklandı.

SİSTEMİ NASIL KURDULAR?

Soruşturma kapsamında hazırlanan iddianamede; sanıkların, bazı elektronik sertifika hizmet sağlayıcı kuruluşların Adana, Mersin, Hatay, Ankara ve İstanbul ofisleri üzerinden sahte sürücü belgesi ve T.C. kimlik kartları kullanarak, kamu kurum ve kuruluşlarında görevli yöneticiler adına elektronik imza başvuru ve üretiminde bulunduğu, bu e-imzalar ile kamu kurumlarına ait sistemlere yetkisiz erişim sağlayarak birtakım yasa dışı iş ve işlemler gerçekleştirdiği, yetkisiz erişimlerle sahte mezuniyet belgeleri oluşturarak Yükseköğretim Bilgi Sistemi'ne (YÖKSİS) eklediği, çeşitli elektronik sınav sonuçlarını başarısızken değiştirerek başarılı duruma getirdiği belirtildi.

DEPREMDE ÖLENLERİN DİPLOMALARINI KULLANDILAR

Sanıklara ait elektronik materyal incelemelerinin de bulunduğu iddianamede, sanıkların 6 Şubat 2023'te meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremlerde vefat eden avukatların listelerine ulaşılarak, üniversite kayıtlarının silindiği, ardından hukuk fakültesi mezuniyeti talep eden diğer kişileri, vefat eden avukatların yerine ilgili üniversitelere kayıt ettikleri aktarıldı.

SİSTEME YERLEŞTİRİLEN SAHTE MEZUNLAR

Organize yapı, yüzlerce kişiyi yasa dışı yollarla kamu sistemlerine yerleştirdi.

Sahte mezunlar arasında akademisyen, mühendis, öğretmen, psikolojik danışman, eczacı ve hukukçular da yer aldı.

Bazı usulsüzlükler şöyle;

• M.G. – Atatürk Üniversitesi Hukuk Fakültesi mezunu gösterildi.

• Z.K. – Hem Yıldız Teknik hem Atatürk Üniversitesi mezunu gibi kaydedildi.

• G.C.G. – İki üniversiteden sahte diploma aldı, not yükseltme yapıldı.

• M.K. – İnönü Üniversitesi Hukuk Fakültesi mezunu gösterildi.

• N.D.B. – Yıldız Teknik Üniversitesi’nde sahte mezuniyet kaydı var.

• N.T. – Tıbbi Dokümantasyon mezunu gibi gösterildi. Öğrenci kaydı yok.

• O.E. – Mersin Üniversitesi İktisat Bölümü’nden sahte mezun.

• Ö.Y. – Ege Üniversitesi Gıda Mühendisliği mezunu gibi gösterildi.

• Ö.B. – Mersin Üniversitesi Eczacılık Fakültesi mezunu gibi kaydedildi.

• Ş.A.A. – İlk ve Acil Yardım programı üzerinden sahte mezun oldu.

• İ.C.E. – Çok sayıda kamu görevlisinin adına sahte e-imza üretti.

• Z.G. – Not ortalaması (AGNO) 2.53’ten 3.05’e yükseltildi.

• A.A. – Selçuk Üniversitesi ön lisans mezunu iken, Atatürk Üniversitesi inşaat mühendisi gibi gösterildi.