Şampiyonlar Ligi'nden fenomen Eylül Öztürk'ten açıklama: Düşmanımın başına gelmesin.. Polat çiftinden sonra gözlerin çevrildiği Şampiyonlar Ligi’ndeki fenomenlere yönelik başlatılan soruşturmada yer alan Eylül Öztürk, sosyal medya hesabından açıklamada bulundu. Öztürk, “Maddi ve manevi olarak zarara uğradık" dedi.

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Sosyal medya fenomeni Dilan Polat'ın dokunduğu her isim şu sıralar diken üstünde.

Kara para aklama ve birçok suçtan tutuklu bulunan Polat'ın, 4 yıl önce aynı masaya oturduğu isimler gündem oldu.

'Şampiyonlar Ligi' notuyla paylaşılan karedeki isimler, o dönemler sıradan bir hayat yaşarken kısa sürede büyük bir mal varlığı elde etti.

Bu durumda ise ortak nokta fenomenlerin güzellik merkezlerine sahip olması.

Eylül Öztürk sessizliğini bozdu

Polat ailesinin ardından rota fenomenler masasındaki isimlere çevrildi ve her birinin mal varlıklarına el konuldu.

Masada yer alan isimlerden biri de Eylül Öztürk.

Öztürk, yurt dışı yasağıyla beraber verilen kararın ardından sosyal medya hesabından açıklamada bulundu.

"Düşmanımın yaşamasını istemem gerçekten"

Yapılan açıklamada şöyle denildi:

Sevgili dostlar, gündemdeki konu ile ilgili ufak bir açıklama yapmak istiyorum. Zaten saat burada 3 oldu ve beni de uyku tutmadı. Biliyorsunuz ki bir fotoğraf karesinden yola çıkılarak o fotoğrafta bulunan hem influencer olan hem de ticari faaliyette bulunan herkes hakkında soruşturma başlatılması kamuoyu tarafından gündeme getirildi ve son derece normal olarak akabinde bu soruşturma başlatıldı. Süreci merak edenler için hemen aktarayım; avukatım tarafından sunulan görüş, bu soruşturmanın, içine dahil olan şüpheli sayısı ve kapsamına göre, uzunca bir süre devam edeceği yönünde.



Fakat beni üzen ayrı noktayı da sizinle paylaşmak istiyorum. Bilindiği üzere, kesinleşmiş bir mahkeme kararı olmadıkça hiç kimse suçlu ilan edilememesine rağmen, basında yer alan haberlerde sanki hakkımızda bir mahkumiyet kararı varmış gibi hareket ediliyor. Bu benim açımdan baş etmesi çok zor bir süreç. Kendinizi bir an olsun benim yerime koyun. Düşmanımın yaşamasını istemem gerçekten.

"Maddi ve manevi olarak zarara uğradık"