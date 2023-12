Şampiyonlar Ligi'nden fenomen Eylül Öztürk'ten açıklama: Düşmanımın başına gelmesin..

ensonhaber.com

Sosyal medya fenomeni Dilan Polat'ın dokunduğu her isim şu sıralar diken üstünde.

Kara para aklama ve birçok suçtan tutuklu bulunan Polat'ın, 4 yıl önce aynı masaya oturduğu isimler gündem oldu.

'Şampiyonlar Ligi' notuyla paylaşılan karedeki isimler, o dönemler sıradan bir hayat yaşarken kısa sürede büyük bir mal varlığı elde etti.

Bu durumda ise ortak nokta fenomenlerin güzellik merkezlerine sahip olması.

Eylül Öztürk sessizliğini bozdu

Polat ailesinin ardından rota fenomenler masasındaki isimlere çevrildi ve her birinin mal varlıklarına el konuldu.

Masada yer alan isimlerden biri de Eylül Öztürk.

Öztürk, yurt dışı yasağıyla beraber verilen kararın ardından sosyal medya hesabından açıklamada bulundu.

"Düşmanımın yaşamasını istemem gerçekten"

Yapılan açıklamada şöyle denildi:

Sevgili dostlar, gündemdeki konu ile ilgili ufak bir açıklama yapmak istiyorum. Zaten saat burada 3 oldu ve beni de uyku tutmadı. Biliyorsunuz ki bir fotoğraf karesinden yola çıkılarak o fotoğrafta bulunan hem influencer olan hem de ticari faaliyette bulunan herkes hakkında soruşturma başlatılması kamuoyu tarafından gündeme getirildi ve son derece normal olarak akabinde bu soruşturma başlatıldı. Süreci merak edenler için hemen aktarayım; avukatım tarafından sunulan görüş, bu soruşturmanın, içine dahil olan şüpheli sayısı ve kapsamına göre, uzunca bir süre devam edeceği yönünde. Fakat beni üzen ayrı noktayı da sizinle paylaşmak istiyorum. Bilindiği üzere, kesinleşmiş bir mahkeme kararı olmadıkça hiç kimse suçlu ilan edilememesine rağmen, basında yer alan haberlerde sanki hakkımızda bir mahkumiyet kararı varmış gibi hareket ediliyor. Bu benim açımdan baş etmesi çok zor bir süreç. Kendinizi bir an olsun benim yerime koyun. Düşmanımın yaşamasını istemem gerçekten.

"Maddi ve manevi olarak zarara uğradık"

Yapılan bu haberler ve paylaşımlar beni ve ailemin her bir ferdini derinden etkiliyor inanın, hiç kolay bir şey değil, maddi ve manevi olarak zarara uğradığımızdan bahsetmiyorum bile. Aynı şekilde bünyemizde çalışan çok kıymetli mesai arkadaşlarımın yanı sıra, isim hakkı verdiğimiz, her biri başka kişilere ait olan şubelerde çalışan emekçileri arkadaşlarımız da bu durumdan çok etkilemekte, ayrıca bu firmalar da maddi olarak zarara uğramakta maalesef.



Bahse konu olan bu soruşturma avukatlarımız tarafından takip ediliyor zaten ve söz veriyorum gerekli açıklamaları zaman içerisinde ben de onlardan bir haber aldığımda sizinle paylaşacağım zaten. Şimdilik benim de sizden bir farkım yok. Yani ben de herkes gibi sadece sürecin bir an önce geçmesini ve soruşturmanın tamamlanmasını bekliyorum. Umuyorum bir gün bu kötü günler çok uzakta kalır ve neler yaşadık diye gülümseyerek hatırlarız. Ha bir de, bu süreçte yanımda olan, mesaj atan, güzel dileklerini herkese çok teşekkürler. Sizi seviyorum!