Sayıştay Başkanlığı duyurdu: 25 denetçi yardımcısı adayı alınacak Resmi Gazete'de yayımlanan ilana göre, Sayıştay Başkanlığı'nca boş bulunan 25 kadro için denetçi yardımcısı adayı alınacağı öğrenildi. Alım için sınav başvuruları 10-18 Eylül döneminde yapılacak.

Sayıştay Başkanlığı'nın ilanı Resmi Gazete'de yayımlandı... İlana göre, Sayıştay Başkanlığı, boş bulunan 25 kadro için denetçi yardımcısı adayı alacak. DENETÇİ YARDIMCISI ALIM SÜRECİ İlana göre, başvuru sahipleri eleme, yazılı ve mülakat sınavlarına tabi tutulacak. Kurumun 25 denetçi yardımcısı adayı alımı için sınav başvuruları 10-18 Eylül döneminde yapılacak. Geç başvuru günü olarak da 30 Eylül belirlendi. Sınav başvuruları, ÖSYM merkezleri, ÖSYM'nin "https://ais.osym.gov.tr" adresinden veya ÖSYM mobil uygulamasından alınacak. Posta yoluyla başvurular kabul edilmeyecek. YAZILI SINAVIN İLK OTURUMU 27 ARALIK CUMARTESİ GÜNÜ Eleme sınavı 1 Kasım'da Adana, Ankara, İstanbul ve İzmir'de yapılacak. Bu sınavda başarılı olanların tabi tutulacağı yazılı sınavın ilk oturumu 27 Aralık Cumartesi, ikinci oturumu da 28 Aralık Pazar günü gerçekleştirilecek. SINAVDA BAŞARILI OLANLARIN İSİMLERİ DE SAYIŞTAY'IN İNTERNET SİTESİNDEN PAYLAŞILACAK Yazılı sınavı kazananlar, mülakata katılma hakkını elde edecek. Mülakatın yeri ve zamanı, Sayıştay'ın internet sitesinde duyurulacak. Sınavda başarı sağlayanların isimleri de Sayıştay'ın internet sitesinden ilan edilecek. Gündem Haberleri Hafta sonu yurtta hava nasıl olacak: Yağmur geliyor mu?

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