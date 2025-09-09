Serbest bırakılan Manifest grubundan açıklama

Manifest grubu, İstanbul'da verdiği konserdeki dans ve kıyafetleriyle dikkatleri üzerine çekti..

Grubun tepki çekmesinin ardından da İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı harekete geçti ve soruşturma başladı.

"HAYASIZCA HAREKETLER" VE "TEŞHİRCİLİK"TEN SORUŞTURMA

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Küçükçiftlik Park’ta Manifest grubunun konserindeki dans ve gösteriler nedeniyle “Hayasızca Hareketler” ve “Teşhircilik” suçlarından resen soruşturma başlatıldığını bildirmişti.

Gözaltına alınan grup üyeleri, bugün yurt dışına çıkış yasağı ve karakola giderek imza verme şeklinde adli kontrolle serbest bırakıldı.

MANİFEST'TEN AÇIKLAMA

Grup üyeleri, serbest kaldıktan sonra resmi sosyal medya hesaplarından basın açıklaması yaptı.

"OLUŞAN DURUM EN ÇOK BİZİ ÜZDÜ"

Her yaştan ve hayat görüşünden insanı dans ve müzik eksininde birleştirmek içi kurulan bir grup olduklarının altını çizen Manifest, şu ifadeleri kullandı:

6 Eylül’de İstanbul’da gerçekleşen 18 yaş sınırlı konserimizle ilgili açılan soruşturma kapsamında ifademizi verdik, şu an serbestiz.



Sahnemizde gerçekleştirdiğimiz şovun tüm sorumluluğunu almakla birlikte, amacımızın kimseyi rahatsız etmek ya da hassasiyetlerini göz ardı etmek olmadığının bilinmesini isteriz.



Her yaştan ve hayat görüşünden insanı dans ve müzik ekseninde birleştirmek için kurulmuş bir grup olarak, oluşan durum en çok bizi üzdü.



Sadece sevdiği işi yapan, sahneyi en özgür alanı olarak gören, ürettiği şovlarla yüksek standartlara ulaşmaya çalışan altı genç kadın olarak en büyük hayalimiz ülkemizi dünya çapında başarılarla temsil etmektir. Bu anlamda her gün çalışmaya devam edeceğiz.



Sürecin hassasiyeti sebebiyle konuyla ilgili başka açıklamamız olmayacaktır.



Destekleriniz için teşekkür ederiz.

Umuyoruz ki konserlerimizde görüşeceğiz.



Sizi seviyoruz,

Manifest