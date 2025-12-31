AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Ünlülere uyuşturucu soruşturması genişleyerek devam ediyor.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın yürüttüğü uyuşturucu soruşturması kapsamında Aleyna Tilki, Danla Bilic ve İrem Sak, İstanbul İl Jandarma komutanlığı ekipleri tarafından gözaltına alınırken , yurt dışında olduğu tespit edilen Şeyma Subaşı, Şevval Şahin ve Mert Vidinli hakkında yakalama kararı çıkarılmıştı.

Soruşturma kapsamında da dün önemli bir gelişme daha yaşandı.

ŞEYMA SUBAŞI GÖZALTINDA

Uyuşturucu soruşturması kapsamında hakkında yakalama kararı bulunan Şeyma Subaşı, Amerika dönüşü İstanbul Havalimanı'na inen Şeyma Subaşı, İstanbul İl Jandarma Komutanlığı Narkotik şube ekibi tarafından gözaltına alındı.

ADLİYEYE SEVK EDİLDİ

Ensonhaber Muhabiri Rojda Altıntaş'ın aktardığına göre Şeyma Subaşı, adliyeye sevk edildi.

Subaşı, savcılıkta ifade vermek üzere Çağlayan Adliyesi’ne getirildi.

İfade verme işlemlerinin önümüzdeki dakikalarda başlaması bekleniyor.

'KISA SÜREDE DÖNECEĞİM' DEMİŞTİ

Hakkında gözaltı kararı verilen Subaşı, yaptığı ilk açıklamada "Bugün hakkımda çıkan haberlerle ilgili bir açıklama yapma gereği duyuyorum.

Şu anda yurt dışındayım. Kısa zamanda ülkeme döneceğim. Döndüğüm zaman daha detaylı bir açıklama yapabileceğim." demişti.

12 ÜNLÜ İSİM TUTUKLANDI

Aralarında iş insanı Baran Süzer, Miss Türkiye 2016 birincisi Buse İskenderoğlu, Burak Güngörmedi, Resul Arslan, Emrah Gençer, Ömer Can Kılınç, Şebnem İnan, Nilay Didem Kılavuz, Yasin Burak Becek, Dilara Ege Çevik, Tuğrulbey Aran, Rabia Karaca, Cengiz Can Atasoy, Cihan Güler, Ahmet Çalışkan, Zohaer Majhidi, Yılmaz Efe, Rabia Yaman ve Muhammed Zeki Gökay'ın emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Şüpheliler, sağlık kontrollerinin ardından Çağlayan'daki İstanbul Adliyesi'ne sevk edildi.

Savcılıkta ifade veren şüphelilerden Dilara Ege Çevik, Buse İskenderoğlu, Tuğrulbey Aran, Zohaer Majhidi, Yılmaz Efe, Cengiz Can Atasoy, Resul Arslan, Burak Güngörmedi, Ömer Can Kılınç, Yasin Burak Becek, Cihan Güler ve Rabia Karaca tutuklama talebiyle sulh ceza hakimliğine gönderildi.

Şüpheliler Şebnem İnan, Nilay Didem Kılavuz, Rabia Yaman ve Emrah Gençer adli kontrol istemiyle hakimliğe sevk edilirken şüpheli Muhammed Zeki Gökay ise savcılık ifadesinin ardından serbest bırakıldı.

Sulh ceza hakimliği talep yönünde 12 şüphelinin tutuklanmasına, 4 şüpheli hakkında ise adli kontrol tedbiri uygulanmasına karar verdi.

ÜNLÜLERE UYUŞTURUCU SORUŞTURMASI

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın ünlülere yönelik yürüttüğü uyuşturucu soruşturmasında 8 Ekim'den bu yana birçok operasyon yapıldı. Müzisyen, menajer ve iş insanı, kamuoyunun tanıdığı birçok isim ifade ve uyuşturucu için kan ile saç örneği verdi.