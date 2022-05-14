Şırnak'taki hafızlık törenine CHP karşı çıktı

Cizre ve Silopi'de hafızlığı tamamlayan 200 öğrenci için düzenlenen icazet törenine tepki gösteren CHP, düzenlenen törene "laikliğe aykırı" dedi.

Şırnak’ın Cizre ve Silopi ilçelerindeki bölge yatılı Kur’an-ı Kerim kurslarında 2019, 2020 ve 2021 yıllarında öğrenim gören ve hafızlığını tamamlayan 200 öğrenci için dün tören düzenlendi.



Şehir Stadyumu'nda düzenlenen tören ise CHP’yi rahatsız etti.

Stadyumdaki törende, Kur'an-ı Kerim okunup ilahilerin seslendirilmesini, CHP Şırnak İl Başkan Yardımcısı Serdar Soysal laikliğe aykırı olarak nitelendirdi.

"Biz laik bir devletiz"

Hafızlık kurslarının Cizre’de sıkça görüldüğünü belirten Soysal, eleştiri oklarını din eğitimi alan çocuklara çevirdi.

Soysal, şu ifadeleri kullandı:

“Törenden önce kaymakam, törenin yapılacağı yerdeki çalışmaları gözden geçirdi. Alanda yapılan törenin düzenli olması için uyarılarda bulundu. Karşımızdaki partinin görüşü belli, kaymakamlık ve valilik onları elinde. Ancak unutmamak gerekir ki biz laik bir devletiz.

"Bunun bir sımırı var"

İnsanlar dini yaşamakta özgürdür, eğitimlerini tabii ki alabilirler ama bunun çeşitli boyutları vardır. Bundan beş ay önce bir spor kulübünün başkanı bana ulaştı. Gece saat 22.00-23.00’te bir okulda sporcuların çalışması için yer ayırtmışlar. Kendilerine yaklaşık saat 23.00-00.00 gibi ‘Sporcuları buradan nakledin, yer açın’ denmiş. Yine bu tarzda yatılı Kuran kursu öğrencileri için yeri boşalttırmışlar.”