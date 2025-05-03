Sırrı Süreyya Önder'in cenaze programı belli oldu
Haber Merkezi

Geçirdiği kalp rahatsızlığı nedeniyle kaldırıldığı hastanede geçirdiği ameliyatın ardından yoğun bakıma alınan TBMM Başkanvekili, DEM Parti İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder, 18 günlük yaşam mücadelesini kaybetti.

Sırrı Süreyya Önder'in merak edilen cenaze programı ise belli oldu.

Önder'in cenazesi 5 Mayıs Pazartesi günü Zincirlikuyu mezarlığında defnedilecek.

TAZİYELER KABUL EDİLECEK

Bugün 19.15'ten itibaren Şişli'deki Nazım Hikmet Kültür Merkezinde taziyelerin kabul edileceği belirtildi.

DEM PARTİ AÇIKLAMA YAPTI

DEM Parti'den yapılan açıklamada "Sırrı Süreyya Önder 5 Mayıs Pazartesi günü İstanbul'da son yolculuğuna uğurlanacaktır. 12.00'de AKM'de Anma Etkinliği düzenlecektir. İkindi namazından sonra Şişli Camisi'nde cenaze namazı kılınacaktır. Ardından cenaze Zincirlikuyu Mezarlığı'nda defnedilecektir." denildi.

CENAZE PROGRAMI

Sırrı Süreyya Önder'in yarın (5 Mayıs Pazartesi) İstanbul'da son yolculuğuna uğurlanacağı aktarılırken, cenaze programının detayları ise belli oldu:

-Saat 12.00'de AKM'de "Anma Etkinliği" düzenlenecek

-İkindi namazından sonra İstanbul Şişli Camii'nde cenaze namazı kılınacak

-Ardından Cenaze Zincirlikuyu Mezarlığı'nda defnedilecek

ÖLÜM NEDENİ: ÇOKLU ORGAN YETMEZLİĞİ

Önder, 15 Nisan'dan bu yana İstanbul'daki İstanbul Florence Nightingale Hastanesi'nde tedavi altında bulunuyordu.

62 yaşındaki Önder'in çoklu organ yetmezliğinden saat 16.10'da hayatını kaybettiği aktarıldı.

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Aslı Didari
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