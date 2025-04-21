Sırrı Süreyya Önder'in sağlık durumu hakkında: Şuuru kapalı, risk yüksek

Haber Merkezi

Sırrı Süreyya Önder geçtiğimiz günlerde kalp krizi geçirdi ve 12 saat ameliyatta kaldı.

12 saat süren yüksek riskli bir ameliyatın ardından yoğun bakıma alınan Önder'in tedavisi sürüyor.

Hastaneden sık sık yapılan açıklamada, riskin her zaman yüksek olduğu belirtildi.

Bugün hastaneden yeni bir açıklama daha yapıldı ve şuurunun kapalı olduğu, riskin ise hala sürdüğü söylendi.

Hastaneden yapılan açıklamanın tamamı şöyle:

"GÖĞSÜ TEKRAR AÇILDI, SAĞ KALP KASILMAYA BAŞLADI"

Hastamız Sayın Sırrı Süreyya Önder, bugün Hastanemiz Yoğun Bakım Ünitesindeki 6. gününde hayati tehlikesi halen devam etmektedir; çok yüksek riskli olup yoğun bakım tedavi süreci devam etmektedir.



Sırrı Bey' e Cumartesi günü Kalp Cerrahlarımız tarafından planlı revizyonu yapılarak tekrar hastamızın göğsü açıldı.



İçeride cerrahi alanın temiz olduğu, dokularda enfeksiyon olmadığı, kanayan herhangi bir cerrahi bir alanın olmadığı görüldü. En önemlisi sağ kalbin kasılmaya başladığını gördük.

"KASILMA TAM OLMASA DA BELİRGİN"

İlk ameliyatta neredeyse hiç kasılmayan sağ kalp, tam olmasa da belirgin kasılmaya başlamış durumda. Hasta başı monitörümüzde artık arter nabız trasesi görülmeye başlandı. Hastamızın hemodinamisi stabil seyretmekte olup halen ECMO (kalp destek cihazı) desteği ve inotropik destek tedavisi altındadır.



Ancak dün kendisinin dren yerlerinden bir miktar kanaması olunca tekrar revizyona alınarak bakıldı, değerlendirilmesi yapıldı. Yine cerrahi alanlar temiz, sternum tellerinin deliğinden bir miktar kanadığı görüldü. Dikişlerle kontrol altına alındı ve kapatıldı.

"YÜKSEK RİSK DEVAM EDİYOR"