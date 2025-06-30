SON DAKİKA! CHP'nin şaibeli kurultay davası ertelendi

SON DAKİKA haberine göre CHP'nin şaibeli kurultay davasında karar açıklandı.

4-5 Kasım 2023'te yapılan 38. Olağan Kurultayı'nda "para karşılığı oy kullandırıldığı" iddialarıyla başlayan dava ertelendi.

Uzun süredir kamuoyunda tartışmalara devam eden dava kapsamında mahkemeden beklenen 'mutlak butlan' kararı çıkmadı.

DAVA 8 EYLÜL'DE GÖRÜLECEK

Eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun mahkemeden bu karar çıkması durumunda görevi kabul edeceğini, partisini kayyuma terk etmeyeceğini söylemesi, CHP'nin mevcut yönetimini ayağa kaldırmıştı.

Yeni ve eski yönetimi karşı karşıya getiren davanın 4'üncü celsesi, 8 Eylül'de görülecek.

ŞAİBELİ KURULTAY DAVASI

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca; Ekrem İmamoğlu, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik, Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat, CHP Bursa İl Başkanı Nihat Yeşiltaş, CHP Erzurum İl Başkanı Serhat Can Eş'in de aralarında bulunduğu 12 kişi hakkında, "siyasi partiler kanununa muhalefet" suçundan iddianame düzenlemişti.

İddianamede, CHP’nin 4-5 Kasım 2023 tarihlerinde Ankara Spor Salonu’nda gerçekleştirdiği kurultayda, bazı delegelere menfaat karşılığı oy kullandırıldığı iddialarına yer verildi. Hazırlanan iddianamede şüpheliler hakkında 2820 sayılı Siyasi Partiler Kanunu’nun 112. maddesi ile Türk Ceza Kanunu’nun 53 ve 37. maddeleri kapsamında 12 kişi hakkında 3 yıla kadar hapis istenmişti.

"HAREM-İ İSMET" ÇIKIŞI VE ALEVLENEN CHP KAVGASI

Tartışmalar kapsamında uzun süre sessizliğini koruyan Kılıçdaroğlu'nun "Herkes bilsin ki; bu partinin düşmanlarını, yine bu partinin harem-i ismetinde boğmaya muktediriz." ifadelerini kullandığı yazılı açıklaması, bu durumu daha da belirgin hale getirmişti.

"ÖZGÜR BEY'İN BU KADAR ÇOK MİTİNG YAPMASI DOĞRU DEĞİL"

Kemal Kılıçdaroğlu ile bir il başkanı ve milletvekilinin yaptığı görüşme, Ankara kulislerinde büyük yankı uyandırmıştı.

Görüşmede Kılıçdaroğlu'nun, il başkanına şu ifadeleri kullandığı öne sürülmüştü:

- Mutlak butlan kararı çıkarsa kabul ederim. Mahallelerden başlayarak kongre sürecini başlatırım. 10 ay sürmesini bekliyorum ancak 1 buçuk-2 yıla kadar uzayabilir.



- Ekrem Bey, bir belediye başkanı. Özgür Bey'in bu kadar çok miting yapması doğru değil. Ben Aziz Kocaoğlu'nda böyle davranmadım. Yargı sürecini takip etmemiz gerekiyor.



- Yeni anayasa konusunda köprüleri atmak yerine iktidarla konuşulmalı, masaya oturulmalı.

KILIÇDAROĞLU'NA 3 KİŞİLİK CHP HEYETİNDEN ZİYARET

Ankara ve Mersin büyükşehir belediye başkanları Mansur Yavaş ve Vahap Seçer ile CHP Parti Meclisi üyesi Engin Özkoç, Kılıçdaroğlu'nu ziyaret etti.

Partinin bu 3 önemli ismi, Kılıçdaroğlu'na 'mutlak butlan ve kayyuma karşı' destek açıklaması yapmasını teklif etti.

"PARTİMİ KAYYUMA TERK EDEMEM"

İsmail Saymaz'ın köşesinde verdiği bilgiye göre Kılıçdaroğlu ise bu teklife, “Böyle bir açıklama yapamam. Umarım, mutlak butlan çıkmaz ama olursa da partimi kayyuma terk edemem. Ben kabul etmesem kayyum gelecek. Kayyuma mı bırakayım? Karardan sonra Özel ile oturur, konuşuruz.” cevabını verdi.

"BU CEVABI BEKLİYORDUM"

3 isim, daha sonra bu konuşmayı CHP Genel Başkanı Özgür Özel'e anlattı.

Özel, bu çıkışı "Böyle bir cevabın geleceğini tahmin ediyordum.” şeklinde yorumladı.