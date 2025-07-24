Sudani: Irak-Türkiye boru hattından petrol ihracatı yeniden başlamalı

Irak Başbakanı Muhammed Şiya es-Sudani, ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Irak Başbakanlık Basın Ofisi'nden yapılan yazılı açıklamaya göre görüşmede Irak'ın ekonomik vizyonuna değinen Sudani, Irak-Türkiye boru hattı üzerinden petrol ihracatının yeniden başlatılmasının ve petrol varlıklarını hedef alan tüm kaçakçılık ve yasa dışı uygulamaların sona erdirilmesinin önemine dikkat çekti.

"SALDIRILAR IRAK'IN ULUSAL EKONOMİSİNİ HEDEF ALIYOR"

Irak Kürt Bölgesel Yönetimi ile Selahaddin ve Kerkük vilayetlerindeki petrol tesislerine yönelik son saldırılara dikkat çeken Sudani, bu saldırıların Irak'ın ulusal ekonomisini hedef aldığını belirtti.

Sudani, bu saldırıların Petrol Bakanlığı ile IKBY'de faaliyet gösteren Amerikan şirketleri arasında Kerkük ve Selahaddin'deki bazı petrol sahalarının işletilmesine yönelik anlaşmanın imzalanmasıyla aynı döneme denk gelmesinin şaşırtıcı olduğunu söyledi.

"IKBY ÜRETTİĞİ PETROLÜ MERKEZİ HAZİNEYE TESLİM ETMELİ"

Sudani, ayrıca IKBY'nin ürettiği petrolü ve petrol dışı gelirleri merkezi hazineye teslim etmesinin, yürürlükteki bütçe yasası ve ilgili Federal Mahkeme kararına uygun şekilde federal hükümet ile bölge hükümeti arasındaki mali ve hukuki engellerin çözümüne katkı sağladığını belirtti.

Haşdi Şabi yasasının da ele alındığı görüşmede Sudani, bu yasanın parlamentoya sunulmasının hükümetin izlediği güvenlik reformu kapsamında olduğunu, bu reformların parlamento tarafından onaylanan hükümet programının bir parçası olduğunu ifade etti.