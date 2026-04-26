Süleyman Soylu, Vali Tuncay Sonel hakkındaki sözlerini çarpıtanlara tepki gösterdi

Türkiye'nin yakından takip ettiği soruşturma...

Munzur Üniversitesi Çocuk Gelişimi Bölümü 2. sınıf öğrencisi olan Gülistan Doku, Ocak 2020 tarihinde Tunceli'de kaybolurken kendisinden haber alınamadı.

2026 yılında Tunceli Cumhuriyet Başsavcılığı dosyayı yeniden ele alırken yeni deliller ışığında soruşturma, 'kasten öldürme' ve 'cinsel saldırı' suçları üzerinden derinleştirildi.

7 ilde eş zamanlı operasyonlar düzenlendi; 13 şüpheli gözaltına alındı.

12 KİŞİ TUTUKLANDI

Gülistan Doku soruşturmasını sil baştan yürüten Tunceli Başsavcısı Ebru Cansu'nun yürüttüğü soruşturmada eski Tunceli Valisi Tuncay Sonel, oğlu Mustafa Türkay Sonel ve eski Tunceli Devlet Hastanesi Başhekimi Çağdaş Özdemir dahil 12 kişi tutuklandı.

SÜLEYMAN SOYLU, TUNCAY SONEL'İ SAVUNDU İDDİASI

Soruşturma kapsamında yeni gelişmeler yaşanmaya devam ederken dikkat çeken bir iddia ortaya atıldı.

Bazı basın yayın organlarında dönemin İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun Tunceli Valisi Tuncay Sonel’i savunduğu yönünde haberler yapıldı.

İDDİALAR SONRASI AÇIKLAMA YAPTI

Söz konusu iddialara ilişkin İstanbul Milletvekilliği görevinde devam eden Süleyma Soylu'dan açıklama geldi.

Sosyal medya hesabından bir açıklama yayınlayan Soylu, iddialara sert tepki gösterdi.

"ŞAHSIMA YÖNELİK İFTİRA KAMPANYALARINIZI DEVAM ETTİRİYORSUNUZ"

Haberleri servis eden yayın kuruluşlarını hedef alan Soylu, "Milli Gazeteciler! Yıllardır, Allahtan korkmadan, şahsıma yönelik iftira kampanyalarınızı devam ettiriyorsunuz.

Bunu yaparken Müslümanlığı da kimseye bırakmıyorsunuz. İnancımızda iftira ve zan, kendi kardeşinin etini yemek kadar tiksindirici kabul edilir." dedi.

"DEVLETİN DİNİ ADALETTİR"

Sorulara verilen cevaplar ile yapılan haberlerin konusunun tamamen çarpıtma ve yalan olduğunu ifade eden Soylu, şunları kaydetti:

Bir milletvekilinin, bakanlık dönemimizde olayla ilgili sorduğu sorulara; yürüyen bir soruşturma çerçevesinde, yalnızca o somut sorularla sınırlı kalınarak ve Başsavcılığın yürüttüğü soruşturma da gözetilerek cevap verilmiştir.



Tüm bunları çarpıtıp, masum bir kızımızın acısı üzerinden, şahsımla alakalı neredeyse muhalif tüm yayın organlarının aynı cümlelerle tek bir merkezden koordine ettikleri belli olan "sipariş haberlerle" kin ve öfke kusanlara cevabım nettir:



Devletin dini adalettir. Bir masumun canı; hepimizden, makamlardan ve mevkilerden daha azizdir.

"ÖTEKİ DÜNYADA HESABINIZ AĞIR OLACAKTIR"

Soruşturmada sonuna kadar gidilmesi gerektiğini belirten eski Bakan, "Bu soruşturma; sadece kastedenler ve örtbas edenler açısından değil, varsa ihmal edilmiş her bir nokta bakımından da, ucu nereye kadar giderse gitsin kararlılıkla yürütülmelidir.

Bilesiniz… Öteki dünyada hesabınız ağır olacaktır. Allah doğruların yanındadır." diye konuştu.

ÖNERGEYE VERDİĞİ YANITLARI DA PAYLAŞTI

Soylu, açıklamasında ayrıca milletvekilinin sorduğu sorular, Emniyet Genel Müdürlüğü üzerinden verilen cevapları da paylaştı.

Aynı paylaşımda hakkında yapılan haberlere de yer veren Soylu, kararı kamuoyunun takdirine bıraktı.