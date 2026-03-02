İran sınırında güvenlik tedbirleri artırıldı

ABD ve İsrail, cumartesi sabahı İran’a yönelik kapsamlı ve koordineli hava saldırılarını başlatarak, Tahran dahil birçok önemli askeri ve liderlik hedefini vurdu.

Bölge gittikçe ısınırken, İran da saldırılara karşılık verdi.

SINIR KAPILARI KAPATILDI

Van'ın Saray ilçesindeki Kapıköy Sınır Kapısı ile Hakkari'nin Yüksekova ilçesindeki Esendere Sınır Kapısı'nda günübirlik yolcu geçişleri, karşılıklı olarak geçici süre ile durduruldu.

İran'da, Tebriz İslami Azad Üniversitesi Elektrik Mühendisliği Bölümü öğrencisi olan Zeynep Öztunç, saldırılar sonrası Türkiye'ye döndüğünü söyledi.

"OLAYLAR SONRASI GELMEK ZORUNDA KALDIM"

Esendere Sınır Kapısı'ndan giriş yapan Öztunç, "İran’ın Tebriz şehrinde iki yıldır eğitim görüyorum.

İran güzel bir ülke ancak şu an ciddi bir tehdit ve telaş var. Tahran ve Tebriz'e saldırılar oldu. Olaylar sonrası gelmek zorunda kaldım" dedi.

"ÇOCUKLARIMLA BİRLİKTE GELDİK"

Yaklaşık 7 yıldır İran'ın başkenti Tahran’da aşçılık yaptığını belirten Cemal Özkaraca ise şu açıklamalarda bulundu:

Patlamalar nedeniyle çocuklarımla birlikte Türkiye'ye geldik. Pasaport işlemleri için gittiğimiz yerde de patlamalar yaşandı. Çoğunlukla askeri noktalar vuruluyor. Urmiye’ye geçtik, oradan da Esendere Sınır Kapısı üzerinden Türkiye’ye giriş yaptık.

''ÜLKEDEN AYRILMAK ZORUNDA KALDIK''

Macide Özkaraca da Tahran'daki evlerine yakın bölgelerde patlamalar yaşandığını ve ilk anda bunu deprem sandıklarını söyledi.

Çin'in Tianjin kentinden 6 kişilik arkadaş grubu ile 24 Şubat'ta İran'a giriş yaptığını belirten Li Hui ise "25 Şubat’ta Çin hükümetinden en kısa sürede tahliye olmamız yönünde talep aldık.

ABD ve İsrail'in saldırıları sonrası ülkeden ayrılmak zorunda kaldık." dedi.