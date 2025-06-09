Tatilden eve dönüş çilesi başladı

AA

Bayram tatili dönüş yolculuğu Türkiye genelinde yoğun bir şekilde sürüyor.

Kurban Bayramı tatilini memleketlerinde geçiren vatandaşlar, tatilin bitmesiyle birlikte dönüş yolculuğunda yoğunluğa neden oluyor.

Bayram tatili dönüşü, Kuzey Marmara ve Anadolu otoyollarında yoğunluk yaşanıyor.

Polis ve jandarma ekipleri, yoğunlukta sürücülerin rahat ilerleyebilmesi için belirli noktalarda önlem aldı.

Polis ve jandarma ekipleri, ulaşımın aksamaması için belirlenen güzergahlarda denetimlerini sürdürüyor.

EKİPLER SÜRÜCÜLERİ UYARIYOR

Ekipler, sürücülere kurallara uymaları ve dikkatli olmaları konusunda uyarılarda bulunuyor.

Bölgelerdeki trafik yoğunluğunun bazı bölgelerde gece saatlerine kadar sürmesi, bazı iller arası geçişlerde de yarın sabaha kadar devam etmesi bekleniyor.

KAYSERİ-ANKARA KARA YOLU

Kayseri-Ankara kara yolunda bayram tatili dönüşü trafik yoğunluğu yaşanıyor.

Özellikle Mucur, Akpınar ilçeleri ile Özbağ beldesinde yoğunluk oluşmaması için trafik ekipleri çalışma yapıyor.

Bayram tedbirleri kapsamında il genelinde polis sorumluluk bölgesinde 202, jandarma sorumluluk bölgesinde ise 121 trafik personeli görev yapıyor.



"KİLİT KAVŞAK" KIRIKKALE'DE BAYRAM TATİLİ DÖNÜŞÜ HAREKETLİLİĞİ

Kurban Bayramı tatilini memleketlerinde geçiren vatandaşlar, dönüş yolculuğunda kilit kavşak olarak adlandırılan Kırıkkale'de yoğunluğa neden oluyor.

Bayramın ardından memleketlerinden dönüşe geçen vatandaşlar nedeniyle, tatilin son gününde 43 ilin kara yolu bağlantı noktası olan Kırıkkale'de hareketlilik yaşanıyor.

Özellikle, Kırıkkale-Ankara kara yolunda yaşanan trafik yoğunluğu sebebiyle araçlar yavaş ilerlerken, trafik polisleri ulaşımın aksamaması için çalışmalarını sürdürüyor.

Karayolları ekipleri de trafik akışının düzenli seyretmesi için Kırıkkale-Ankara ve Kırıkkale-Kayseri kara yolundaki bazı kavşakları geçici olarak trafiğe kapattı.

İSTANBUL-İZMİR OTOYOLU'NDA DÖNÜŞ YOĞUNLUĞU

Kurban Bayramı tatilinin son gününde İstanbul-İzmir Otoyolu'nda dönüş yoğunluğu sürüyor

Kurban Bayramı tatilinin 4'üncü gününde İstanbul-İzmir Otoyolu'nun Bursa kesiminde akıcı yoğunluk yaşanıyor.

Bayram tatili dönüşünde İstanbul-İzmir Otoyolu'nu tercih eden vatandaşlar, özellikle otoyolun Bursa Kuzey Gişeleri bölümünde akıcı yoğunluk oluşturdu.

BOLU VE DÜZCE

Bayram tatilinden dönen sürücüler, Bolu ve Düzce'de akıcı yoğunluk oluşturuyor

Dönüş trafiği nedeniyle Anadolu Otoyolu'nun Bolu ve Düzce geçişleri İstanbul istikametinde akıcı yoğunluk devam ediyor.

MUĞLA'DA TATİLCİLERİN DÖNÜŞ YOLCULUĞU SÜRÜYOR

Muğla ve ilçelerinde, Kurban Bayramı'nın son gününde tatilcilerin dönüş yolculuğu trafikte yoğunluğa neden oldu.

Fethiye'de dönüşe geçen tatilciler, Ölüdeniz-Fethiye kara yolunda yoğunluk oluşturdu.

BAYRAM TATİLİ DÖNÜŞÜNDE KONYA'DA YOĞUNLUK YAŞANIYOR

Kurban Bayramı dolayısıyla memleketlerine ya da tatile giden vatandaşların dönüşe geçmesiyle Konya-Ankara kara yolunda yoğunluk oluştu.

Tatil için memleketlerine ve sahil kesimlerine gidenler, dönüş yolunda Ankara-Konya kara yolunda bulunan Kulu ilçesinde trafik yoğunluğuna neden oldu.

Ulaşımda aksama yaşanmaması için polis ekiplerinin bölgede denetimleri sıklaştırdığı görüldü.

KOCAELİ KESİMİ

Kuzey Marmara Otoyolu'nun Kocaeli kesimi ile Anadolu Otoyolu’nun Bolu geçişi İstanbul istikametinde Kurban Bayramı tatilinden dönenler nedeniyle trafikte yoğunluk yaşanıyor.

Bayramın son gününde tatilcilerin dönüşe geçmesiyle İstanbul istikametinde başlayan akıcı yoğunluk devam ediyor.

İstanbul yönünde zaman zaman trafiğin yavaşlaması nedeniyle yoğunluk, Kuzey Marmara Otoyolu İzmit Kuzey Gişeleri sonrası Sevindikli mevkiine kadar etkili oluyor.

Anadolu Otoyolu'nun İstanbul istikametinin Bekirdere Rampası mevkisinde başlayan yoğunluk Gültepe Tüneli çıkışına kadar etkisini gösteriyor.

SAMSUN-ANKARA KARA YOLU HAVZA GEÇİŞİ

Kurban Bayramı tatilinin son gününde Samsun-Ankara kara yolunun Havza geçişinde yoğunluk yaşanıyor.

Trafik polisleri, Samsun'dan Ankara yönüne oluşan yoğunlukta sürücülerin rahat ilerleyebilmesi için belirli noktalarda önlem aldı.

İçişleri Bakanlığının yayımladığı bayram tedbirleri genelgesine uygun olarak kolluk kuvvetleri arife gününden bu yana 7/24 çalışma esasıyla özellikle Havza giriş ve çıkışı ile ilçe genelinde trafik tedbirlerini sürdürüyor.

Bölgedeki trafik yoğunluğunun gece saatlerine kadar devam etmesi bekleniyor.

EDREMİT KÖRFEZİ'NDE BAYRAM TATİLİNDEN DÖNENLER

Kurban Bayramı tatilini Edremit Körfezi'nde geçirenlerin dönüş yolculuğu, kara yollarında yoğunluğa neden oldu.

Bayramın 4'üncü gününde Edremit Körfezi'nden dönüş yolculuğuna başlayan tatilciler, Çanakkale-Edremit kara yolunun Bursa, İstanbul, İzmir ve Antalya yönünde araç kuyrukları oluşturdu.

Edremit İlçe Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil Büro Amirliği ekipleri, yoğunluğun bulunduğu bölgelerde önlem aldı.

İda Park, Kadıköy, Akçay, Lukoil, Güre, Altınoluk kavşaklarında trafik ekipleri, yoğunluğu azaltmak için çaba gösterdi.

AFYONKARAHİSAR’DA AKICI YOĞUNLUK

Kurban Bayramı'nı memleketlerinde ya da tatil bölgelerinde geçirenlerin dönüşe geçmesiyle Afyonkarahisar'daki ulaşımda akıcı yoğunluk oluştu.

Dönüş trafiğinin başlamasıyla Afyonkarahisar-Antalya kara yolunun geçtiği Sandıklı ve Sinanpaşa ilçeleri ile Afyonkarahisar-İzmir çevre yolu istikametindeki kavşak noktalarında yoğunluk yaşanıyor.

İl Emniyet Müdürlüğü ile İl Jandarma Komutanlığına bağlı trafik ekipleri, güzergahlarda sürücüleri dikkatli olmaları ve trafik kurallarına uymaları konusunda uyarıyor.