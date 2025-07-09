TBMM'de ilginç eylem: Mahmut Arıkan kürsüye gelin ve damat mankeniyle çıktı

TBMM, ilginç bir protestoya daha sahne oldu...

Saadet Partisi Genel Başkanı Mahmut Arıkan, Türkiye Büyük Millet Meclisi'ndeki grup toplantısında çarpıcı bir sunumla kürsüye çıktı.

GELİN VE DAMAT MANKENİYLE ÇIKTI

Kürsünün iki yanına gelinlik ve damatlık giydirilmiş cansız mankenler yerleştiren Arıkan, evlilik çağındaki gençlerin ekonomik nedenlerle aile kuramadığını söyledi.

2025’in "Aile Yılı" ilan edilmesine rağmen gençlerin bırakın düğün yapmayı, evlenmeye dahi cesaret edemediğini belirten Arıkan, "Bu sorun artık sadece sosyal değil, apaçık bir ekonomik çıkmazdır" diye konuştu.

Aile gibi 'beka meselesi' olan bir konuya dikkat çekilmesini önemsediklerini vurgulayan Arıkan, gençlere yönelik indirim ve destek paketlerini de olumlu bulduklarını, ancak bu adımların ne yeterli ne de sürdürülebilir olduğunu söyledi.

"ESAS SORUN ÇOK DAHA DERİNLERDE"

Arıkan, "Geçen sene evlenecek çiftler için 150.000 TL destek vereceğiz dediniz, ama bu para enflasyon karşısında çoktan eridi gitti. Ayrıca bu desteği de herkese vermiyorsunuz. Tek sefere mahsus yaptığınız yardımlarda bir yaraya merhem olmuyor. Esas sorun çok daha derinlerde" diye konuştu.

"Bu duruma dikkat çekmek amacıyla size bugün iki özel misafir getirdim" ifadeleriyle, konuşma yaptığı kürsünün iki yanına konulan cansız gelin ve damat mankenleri gösteren Arıkan şunları söyledi:

Aramızda misafir olarak bir gelin bir de damat var! Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanımız, geçtiğimiz haftalarda gençlerin evlenmemesini, teknolojiye, modern yaşama bağlasa da gerçekler biraz daha farklı. Şu yanımda duran gelinliğe bir bakalım. Hemen hemen her genç kızımızın bir gelinlik giyme hayali vardır. Bu gelinliği almayı geçtik, kiralaması bile en düşük, 1 emekli maaşı. Almasını varın siz düşünün. Hemen diğer yanımda duran damatlığa bakalım. Onun da kaderi aynı! Bir damatlık bugün ya bir emekli maaşına ya da bir asgari ücrete tekabül ediyor.

DÜĞÜN MALİYETİNİ HESAPLADI

Düğün yapmanın mali yükünün gelinlik ve damatlıkla sınırlı olmadığını kaydeden Arıkan, ev kiralarının asgari ücret seviyesine ulaştığını, ilk taşınma masraflarının, ilk kira, depozito, emlakçı, abonelikler derken, 4 asgari ücreti bulduğunu belirtti.

Ev eşyalarının minimum 500 TL’ye mal olduğunu aktaran Arıkan, "Hadi bakalım 22 Asgari ücret daha gitti" ifadesini kullandı.

"TAKI TÖRENİ KARA KARA DÜŞÜNDÜRÜYOR"

Takı merasimiyle ilgili de konuşan Arıkan, artan altın fiyatları nedeniyle düğünlere katılmanın dahi ciddi bir yük haline geldiğini vurgulayarak, "Eskiden düğün sevinciyle ‘bir altın takayım’ diyen insanlar, şimdi ‘takı törenine nasıl katılacağım’ diye kara kara düşünüyor" değerlendirmesini yaptı.