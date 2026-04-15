TBMM'de okullardaki saldırılar için araştırma komisyonu kurulacak

Türkiye iki ayrı olayla birlikte ayağa kalktı.

Dün adresler Şanlıurfa'yı gösterirken bugün ise Kahramanmaraş'ta bir vahşet yaşandı.

Uzun namlulu silahla Siverek Ahmet Koyuncu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'ne giren bir saldırgan, rastgele etrafa ateş etmeye başladı.

Ajanslara düşen son dakika ile tüm ülkeyi tedirgin eden olayda can kaybı yaşanmaması yüreklere su serperken 16 kişi, çeşitli derecelerde yaralandı.

ERTESİ GÜN AYNI OLAY KAHRAMANMARAŞ'TA YAŞANDI

Olayın ertesi günü bu defa Kahramanmaraş'ta bir ortaokul öğrencisi bir okula giderek öğrencilere ateş açtı.

Saldırıda 9 kişi hayatını kaybederken 13 kişi de yaralandı.

TBMM'DE GÜNDEM OKUL SALDIRILARI

Yaşanan vahim hadiseler TBMM Genel Kurulu'nun da gündemindeydi.

Genel Kurul'da görüşmeler öncesinde söz alan siyasi partilerin grup başkanvekilleri, Kahramanmaraş'taki bir ortaokulda meydana gelen silahlı saldırının ardından mevcut kanun teklifinin görüşmelerine ara verilmesi çağrısında bulundu.

KOMİSYON KURULMASINA KARAR VERİLDİ

Çağrı üzerine Meclis Başkanvekili Pervin Buldan, Genel Kurul'a 10 dakika ara verdi.

Aranın ardından Genel Kurul çalışmaları yeniden başlarken, haftaya Salı günü okullarda yaşanan silahlı saldırıların önlenmesine yönelik tüm partilerin ortak kararıyla çalışma yürütüleceği ve bu kapsamda bir araştırma komisyonu kurulması kararlaştırıldı.