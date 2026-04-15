Kahramanmaraş'ta okula silahlı saldırı: 3 bakan bölgeye gidiyor

Kahramanmaraş'ta korku dolu anlar...

Dün Şanlıurfa'nın Siverek ilçesindeki liseye gerçekleşen silahlı saldırının ardından bugün de Kahramanmaraş'ta Ayser Çalık Ortaokulu'nda saldırı yaşandı.

4 CAN KAYBI

Kahramanmaraş Valisi Mükerrem Ünlüer, saldırganın iki sınıfa girerek gerçekleştirdiğini 4 ölü, 20 yaralı olduğunu dile getirdi.

YARALILAR AMBULANSA ALINDI

Olay yerinden gelen ilk görüntülerde sedye ile ambulansa bindirilen bir yaralı olduğu görüldü.

3 BAKAN BÖLGEYE GİDİYOR

Öte yandan İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu ve Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'in Kahramanmaraş için yola çıktığı öğrenildi.

YEDİ SAVCI GÖREVLENDİRİLDİ, YAYIN YASAĞI KARARI ALINDI

Adalet Bakanı Akın Gürlek, saldırıya ilişkin soruşturma başlatıldığını ve 3 Cumhuriyet Başsavcı Vekili ile 4 Cumhuriyet Savcısı'nın görevlendirildiğini açıkladı.

Öte yandan silahlı saldırıya ilişkin yayın yasağı kararı alındı. Adalet Bakanı Akın Gürlek, "Soruşturmanın selameti açısından yayın yasağı kararı alınmış olup, basın kuruluşlarımızın soruşturmanın gizliliğine hassasiyetle riayet etmesi önem arz etmektedir." ifadelerini kullandı.

SİVEREK'TE DE BENZER BİR SALDIRI YAŞANMIŞTI

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde bir lisede dün silahlı saldırı düzenlenmişti.

Elindeki av tüfeği ile okula giren saldırgan, 16 kişiyi yaralayıp yaşamına son vermişti.