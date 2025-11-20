TBMM'de 'Suça Sürüklenen Çocuklar' ile ilgili araştırma komisyonu kuruldu

TBMM Genel Kurulu, 'Vakıflar Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'ni görüşmek üzere Meclis Başkanvekili Pervin Buldan başkanlığında toplandı.

Siyasi partilerin TBMM Başkanlığına sunduğu önergeler üzerine yapılan görüşmelerin ardından tüm partiler 'Suça sürüklenen çocuklar' ile ilgili komisyon kurulması için önerge sundu.

'ÇOCUKLARIN SUÇA SÜRÜKLENMESİ TOPLUMSAL BİR KIRILMANIN GÖSTERGESİDİR'

Önerge üzerine söz alan Yeni Yol Partisi İstanbul Milletvekili Elif Esen şunları dedi:

"Bugün Türkiye'nin çocukları için, geleceği için farklı siyasi gruplar aynı konuda, aynı kaygıyla çocuklar için araştırma önergesi veriyor. Aylardır sahada, adliyelerde, okul koridorlarında, sosyal hizmet merkezlerinde çalışan hukukçularımız ve uzmanlarımız bugün atılan bu ortak adımı gerçek bir dönüm noktası olarak görüyor. Beni sevinç gözyaşlarıyla arayanlar var çünkü artık mesele yalnızca bir önergenin akıbeti değil, Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin suç unsuru olan çocukların yarasına birlikte deva olma kararlılığıdır. Çocukların suça sürüklenmesi bireysel davranışlarının değil, toplumsal bir kırılmanın göstergesidir, TÜİK 2024 verileri bunu bize açıkça gösteriyor. 2024'te 202 bin 785 çocuk suça sürüklenme nedeniyle işlem görmüş. Sayılar çok soğuk, bunu bir okul düşünün, bin kişilik bir okul yani orta ölçekten biraz daha fazla, tam 202 okuldan daha fazla çocuğun, o bin kişilik okullarda 202 okuldan fazla çocuğun suça karışması demek; korkunç bir şey"

'9 BİN 87 SANIK HAKKINDA HÜKMÜN AÇIKLANMASI GERİ BIRAKILMIŞ'

İYİ Parti grubu adına önerge üzerine söz alan Tekirdağ Milletvekili Selcan Taşçı, suça sürüklenen çocuklar ile ilgili değerlendirmelerde bulunarak şöyle dedi:

"Suç işleyen çocukların azımsanmayacak bölümü aslında öncesinde başka bir suçun mağduru. Bir yılda 202 bin 785 çocuğun suç işlediği, 279 bin 620 çocuğun da suçtan mağdur olduğu bir ülkeyiz. Ve bu mağdur çocukların bazıları rehabilite edilmezse, dışlanmışlık duygusu onarılmazsa belki de suçlu olacak. Adalet Bakanlığı verilerine göre; 9 bin 87 sanık hakkında hükmün açıklanması geri bırakılmış; ben inanamadım, dehşete kapıldım. Çünkü suçlulaşmada cezasızlık en büyük tetikleyici ve teşvik aslında, ağırlıklı bir rol modelinden yoksun olmak yine bir sebep"

'ÇOCUKLARINI KORUYAMAYAN BİR TOPLUM, GELECEĞİNİ KORUYAMAZ'

Çocukların karşılaştığı sorunların tespit edilmesi gerektiğini söyleyen MHP Gümüşhane Milletvekili Musa Küçük şunları belirtti:

"TBMM çocukların karşılaştığı mevcut sorunları tespit etmek, yürürlükteki politikaları, uygulamaları, kurum işleyişlerini ve ihtiyaçları derinlemesine incelemek zorundadır. Ayrıca çocukların güvenli, sağlıklı ve nitelikli bir yaşam sürdürebilmesi için gerekli stratejileri belirlemek üzere harekete geçmesi hem toplumsal sorumluluğun hem de anayasal yükümlülüklerin gereğidir. Biz Milliyetçi Hareket Partisi olarak çocuğun korunmasını yalnızca bir sosyal politika başlığı değil devletin bekası ve milletimizin istikbali açısından stratejik bir mesele olarak görüyoruz. Çünkü biliyoruz ki çocuğunu koruyamayan bir toplum geleceğini koruyamaz. Bugün ülkemizde milyonlarca çocuk eğitime erişimde eşitsizlik, dijital bağımlılık ve siber zorbalık, aile içi şiddet ve ihmal, okul çevresinde ve sokakta maruz kaldığı riskler gibi pek çok sorunla yüz yüzedir"

'KOMİSYONA TARİHSEL VE POLİTİK SORUMLULUKLA GÜÇ VERECEĞİZ'

DEM Parti grubu adına söz alan Mardin Milletvekili Beritan Güneş Altın, suça sürüklenen çocuklar ile ilgili çözüm bulunması gerektiğini vurgulayarak şu değerlendirmede bulundu:

"Biz, bugün, burada bütün partilerin mutabakatıyla meclise gelen bu ortak önergenin çok değerli ve kıymetli olduğunu ifade etmemiz gerekiyor. Çünkü konuştuğumuz mesele çocukların bugününü, yarınını ve bütün toplumun geleceğini etkileyen, ortak akılla ve ortak kaygıyla yaklaşmamız gereken bir konudur. Bugün kurulacak olan komisyonun buna hizmet etmesini temenni ettiğimi ve partim adına çocukların üstün yararına hizmet edecek tüm çalışmalara tarihsel ve politik sorumlulukla güç vereceğimizi belirtmek istiyorum"

'YOKSULLUK ARTTIKÇA SUÇA SÜRÜKLENEN ÇOCUK ORANI ARTIYOR'

Çok zor ve katmanlı bir konunun konuşulduğunu ve günlük siyasi tartışmaların ötesinde ele alınması gerektiğini kaydeden CHP Grup Başkanvekili Murat Emir şu ifadeleri kullandı:

"Bakınız, 2024'te 612 bin çocuğumuz güvenlik birimlerine götürülmüş, bunlardan 202 bini suça sürüklenen çocuk ve üzülerek ifade etmeliyim ki bu sayılar, bu oranlar giderek artıyor. Son 15 yılda suça sürüklenen çocuk oranı 2,5 kat artmış durumda. Bu rakamlar Kırmızı alarm verecek kadar ciddi. Baktığınızda, suça sürüklenen çocuklara atılı suçların oranı daha çok yaralama ve özellikle eğitimden kopuşun suça sürüklenmedeki en önemli etkenlerden biri olduğu gerçeğiyle karşılaşıyoruz. Öncelikle, çocukları suça sürükleyen ve çocuk suçluluğunu artıran mekanizmaların altında bir defa yoksulluk yatıyor. Yoksulluk arttıkça, ebeveynlerin eğitim seviyesi düştükçe çocuk suçluluğunun ve suça sürüklenen çocuk oranının arttığını görüyorsunuz"

'ÇOCUKLARI SUÇA TEŞVİK EDEN İLETİŞİM KANALLARINA ŞAHİT OLMAKTAYIZ'

AK Parti grubu adına önerge üzerine değerlendirmelerde bulunan Kahramanmaraş Milletvekili Tuba Köksal, şöyle devam etti:

"Günümüzde değişen dijital dünyayla birlikte çocuklarımızın mağduriyetine de bu ortamlarda daha sık şahit oluyoruz. Diğer taraftan, çocukları suça teşvik eden ya da istismarı ve şiddeti yaygınlaştıran, özendiren ve normalleştiren iletişim kanallarına da ne yazık ki şahit olmaktayız. Günümüzde yaşanan olumsuzlukları dikkate alarak, bugün AK Parti grubu olarak çocukların yaşam kalitelerinin ve refah düzeylerinin artırılması, aile ve eğitim kurumları arasındaki ilişkilerin güçlendirilmesi, çocukların toplumsal yaşama etkin bir biçimde katılmasının sağlanması, mevcut bakım modellerinin güçlendirilmesi ve çeşitlendirilmesi, sorun alanlarının tespit edilerek kalıcı, sürdürülebilir ve kapsayıcı çözüm önerilerinin geliştirilmesi amacıyla Meclis araştırmasını hedefliyoruz."

ÖNERGE KABUL EDİLDİ

Ardından Meclis Başkanvekili Pervin Buldan, önergeyi oylamaya sundu. Oylama sonucunda önerge kabul edildi ve araştırma komisyonu kuruldu.

22 üyeden oluşan komisyon, Ankara dışında da çalışabilecek.

Komisyon, başkan, başkan vekili, sözcü ve katip üye seçimini yapmasından itibaren 3 ay çalışacak.

GENEL KURUL ÇALIŞMALARI DEVAM EDİYOR

Komisyonun kurulmasının ardından Genel Kurul'da, vakıflar ile ilgili kanun teklifinin 13'ncü maddesi görüşülüyor.