TBMM'de tasarruf sırası milletvekillerinde: Çok sayıda alanda yeni uygulamalar devreye girecek TBMM'de genişletilecek tasarruf tedbirlerine göre milletvekillerinin yurt dışı gezileri sınırlandırılacak, yerli otomobil Togg kullanılacak, özel hastane yerine devlet hastanesine gidilecek.

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Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde (TBMM), kamuda tasarruf tedbirleri kapsamında bir dizi karar alındı.

Başlatılan uygulamalar çerçevesinde Meclis'teki harcamalarda düzenlemeye gidilmeye başlandı.

Konuyla ilgili çalışmalar devam ederken bir yandan da tasarruf tedbirleri genişletiliyor.

Kamuoyuyla paylaşılacak da olan tasarruf tedbirlerinde TBMM, katılımı zorunlu programların dışında ihtisas, tali ve araştırma komisyonlarının yurt içi ve yurt dışı seyahatlerine sınırlama getirecek.

Duruma göre komisyon gezilerinde uzman görevlendirecek.

Araçlar değişiyor, Togg kullanılması gündemde

Yine Meclis’te yeni tasarruf tedbirleri arasında Meclis başkanvekilleri, grup başkanvekilleri ve komisyon başkanvekillerinin kullandığı Audi marka araçların da değişmesi gündemde.

Kiralık olan makam araçlarının sözleşmesi her yıl Temmuz ayında yenileniyor. TBMM Başkanlığı da yeni ek tedbirleri masaya yatırıyor.

Yeni tedbirlere göre kiralık makam araçları temmuzdan itibaren kullanılmayacak

Bu tedbirler arasında tüm makam araçlarının yerli otomobil Togg’la değiştirilmesi gündemde. Yeni tedbirler uygulanırsa, kiralık makam araçları uemmuz ayından itibaren kullanılmayacak.

Tüm birimlerde kağıt kullanımı kaldırılarak, dijitale geçilecek. Meclis’te şu anda kullanımı devam eden kırtasiye malzemeleri, toner, plastik sular bittikten sonra yenileri alınmayacak.

Bu sebeple ihale sözleşmeleri de iptal edilecek. Meclis'te düzenlenen resepsiyon ve etkinliklerde "sade menü" uygulaması devam edecek.

Milletvekili harcamaları üzerinde çalışılıyor

Ekonomim'den Besti Karalar'ın haberine göre sağlık harcamaları, devlet ve üniversite hastanelerine yönlendirilecek.

Sadece özel hastanelerle yürütülen sağlık provizyon sistemi, devlet ve üniversite hastanelerine yaygınlaştırılacak.

Diğer yandan milletvekillerinin sağlık, yol, yemek ve personel sayısı gibi kalemlerde yeni tedbirler üzerinde çalışıyor.

Sosyal tesislerde de düzenlemeye gidiliyor

TBMM’ye bağlı sosyal tesislerde de aynı tasarruf tedbirleri uygulanacak.

İstanbul’da bulunan iki ayrı konaklama tesislerinden sadece milletvekilleri yakınları ve Meclis personeli yararlanıyor.

Meclis konaklama tesislerinin de diğer kamu kuruluşları gibi vatandaşlara açılıp açılmayacağı tartışılacak.

Genelgeye son şeklini vermek üzere TBMM Başkanlık Divanı’nın önümüzdeki hafta toplanması bekleniyor.