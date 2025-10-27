TBMM’de yoğun hafta: Komisyon toplantıları ve bütçe görüşmeleri gündemde

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) bu hafta da yoğun bir mesai dönemine hazırlanıyor.

Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu, 31 Ekim Perşembe günü Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş’un başkanlığında toplanacak.

Toplantının ilk oturumunda Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, ikinci oturumda ise Adalet Bakanı Yılmaz Tunç komisyon üyelerine sunum yapacak ve milletvekillerinin sorularını yanıtlayacak.

BÜTÇE GÖRÜŞMELERİ HIZ KAZANACAK

Meclis Plan ve Bütçe Komisyonu’nda 2026 yılı Merkezi Yönetim Bütçesi’ne ilişkin görüşmeler bu hafta hız kazanacak. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, bütçenin geneli üzerinde yapılacak görüşmelere katılarak milletvekillerinin sorularını cevaplayacak.

Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin kendi bütçesi ise cuma günü görüşülecek. Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş, bütçe sunumunu bizzat yapacak.

ENGELLİ BİREYLERİN SORUNLARI DA GÜNDEMDE

Bu hafta ayrıca engelli bireylerin karşılaştığı sorunların araştırılması da Meclis gündeminde olacak. Araştırma Komisyonu, Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) ve Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) temsilcilerinin sunumlarını dinleyecek.

CUMHURİYET BAYRAMI COŞKUSU MECLİS’TE

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı bu yıl da coşkuyla kutlanacak. Gençlerden yaşlılara kadar binlerce kişi Türk bayraklarıyla Cumhuriyet Korteji’nde yer alacak.

Yürüyüş, Türkiye Büyük Millet Meclisi önünden başlayarak Birinci Meclis’e kadar sürecek.