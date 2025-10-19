TBMM'nin yeni haftada da gündemi yoğun: Bütçe mesaisi başlıyor

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Türkiye Büyük Millet Meclisi, yeni haftada çalışmalarını yoğun şekilde sürdürecek.

Meclis Genel Kurulu'nda Karayolları Trafik Kanunu Teklifi'nin görüşmelerine devam edilecek.

TRAFİK CEZALARI GÖRÜŞÜLECEK

Teklife göre saldırı amacıyla başka bir aracı ısrarla takip edenler veya bu amaçla aracından inenler 180 bin lira ceza ile karşılaşacak.

Drift yapanlara 140 bin lira para cezası verilecek.

Makas atmanın cezası 90 bin lira olacak.

CEVDET YILMAZ BÜTÇE KOMİSYONU'NDA SUNUM YAPACAK

Yeni haftada Meclis'te, 2026 yılı bütçe mesaisi başlayacak.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, 23 Ekim'de Plan ve Bütçe Komisyonu'nda milletvekillerine sunum yapacak.

Plan ve Bütçe Komisyonu'nda Vergi Kanunu ve Bazı Kanunlar'da değişiklik öngören kanun teklifi de görüşülecek.

Düzenleme ile kayıt dışılık ile mücadelenin artırılması ve vergi adaletinin güçlendirilmesi amaçlanıyor.

SİYASİ PARTİLERİN GRUP TOPLANTILARI YAPILACAK

Salı ve çarşamba günleri, Meclis'te grubu bulunan siyasi partiler grup toplantıları yapacak.

Genel başkanlar, gündeme yönelik mesajlarını Meclis kürsüsünden verecek..