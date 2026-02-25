Tevfik Göksu: CHP, kentsel dönüşümü durdurmak için 12 dava açtı

Ensonhaber'e konuşan Tevfik Göksu, CHP'nin kentsel dönüşüm çalışmalarını durdurmak için 12 dava açtığını söyledi. Göksu, "Türkiye'de kentsel dönüşümü "rantsal dönüşüm" diye manipüle ediyor Cumhuriyet Halk Partisi" dedi.
Ensonhaber'in son konuğu, Esenler Belediye Başkanı Mehmet Tevfik Göksu oldu.
Göksu, YouTube kanalına konuk olarak Ensonhaber Yayın Koordinatörü Çağlar Cilara'nın sorularını yanıtladı.
Esenler'de yapılan çalışmalardan bahseden Göksu, kentsel dönüşüm sürecini de anlattı.
Kentsel dönüşüm çalışmalarına CHP'nin engel olduğunu ve daha açtığını da söyleyen Göksu, CHP'nin temel felsefesinin millete hizmet etmek olmadığını söyledi.
Göksu, açıklamasının devamında şöyle dedi;
"CHP, KENTSEL DÖNÜŞÜMÜ MANİPÜLE EDİYOR"
Özellikle Türkiye'de kentsel dönüşüm, rantsal dönüşüm diye manipüle ediyor Cumhuriyet Halk Partisi. Bakın Esenler'de kentsel dönüşüm nasıl yapılıyor?
Rantsal dönüşüm müymüş, rahmetli bir dönüşüm müymüş, bereketli bir dönüşüm müymüş anlatmak açısından. Şöyle bakın. Burası imarlı bir alan bakın.
Burası 82 bin metrekare yer. Bu 82 bin metrekarelik yerde 2 bin 100 civarında konut vardı. İmarlı bir alan. Vardı.
Park yapıyoruz. İmara kapattık. Aslında bunu biz imara kapatmayabilirdik. Satabilirdik. Ruhsat verebilirdiniz değil mi oraya? Satabilirdim, ruhsat verebilirdim, satsaydım Esenler Belediyesi'nin kasasına yaklaşık olarak belki 1 milyon... Şey yaklaşık 7-8 milyar para girerdi. Ama biz burayı kapattık Millet Bahçesi yapıyoruz.
"CHP 12 TANE DAVA AÇTI"
Bakın şu konutlardan buralara taşıdık insanları. Yan tarafı. Yani 300 metre ya da 400 metre.
Değil tabii ki. Ondan ben zaten hep söylüyorum. Sakın bir yere gitmeyin, dışarı gitmeyin. Yani kentsel dönüşüm Türkiye'de siyaseten çok manipüle edilen, özellikle Cumhuriyet Halk Partisi tarafından...
Mesela şu projenin durdurulması için Cumhuriyet Halk Partisi 12 tane dava açtı.
Bakın 12 tane... 12 dava açtı Cumhuriyet Halk Partililer. İstanbul Büyükşehir Belediyesi ve Cumhuriyet Halk Partililer 12 dava açtılar.
Ya Cumhuriyet Halk Partisi dediğiniz siyasi hareket, temel felsefesi hizmet etmek değildir bakın. Cumhuriyet Halk Partisi'nin temel felsefesi şudur: Millete hizmet etmek değil, millete istikamet çizmektir.
"NERESİ RANTSAL DÖNÜŞÜM"
Mesela kentsel dönüşüme niye dava açarsınız? Kentsel dönüşüm, rantsal dönüşüm. Neresi rantsal dönüşüm? Buyurun. Çok ilginçtir, hep iki tane örnekle anlatıyordum ben bunu. Büyükşehir Meclisi'nde de çok anlattım.
"CHP KENTSEL DÖNÜŞÜME ÇOK ENGEL OLDU"
Eyüp'te 900 konutluk bir dönüşüm yapıyor Bakanlığımız. 900 konuta 900 konut veriyor. Bakın. 900 konuta 900 konut veriyor. Eyüp'te Büyükşehir Belediyesi yapıyor, 200 küsur konut hak sahibine veriyor.
500 konut KİPTAŞ'a alıyor, 500 konut müteahhide arıyor. Bu rantsal değil. Okmeydanı'nda yapılan kentsel dönüşüm rantsal oluyor.
Bunun için, bunun için şu cümleyi söyleyeyim. Eğer Cumhuriyet Halk Partisi bugüne kadar bu kentsel dönüşümde engelleyici unsuru olmasaydı ben öyle inanıyorum ki, İstanbul'da kentsel dönüşüm çok daha hızlı ve çok daha büyük mesafe kat ederdi.
"CHP SİYASİ MANİPÜLE EDİYOR"
Siyasi manipüle ediyor. Manipüle ediyor. Yarın öbür gün Allah korusun bir deprem olsa... Bunun sorumluluğu... O zaman... Ben hep şunu söylüyorum. Bakın onun için az önce dedim ki, kentsel dönüşüm mü, rantsal dönüşüm mü, rahmeti dönüşüm mü dedim. Niye? Ya rahmet bereketlidir. Ve siz gerçekten şöyle baktığınızda bir insanın hayatını hangi rozetle mukayese edebilirsiniz ya?
Bir çocuğun gözyaşını hangi rozetle mukayese edebilirsiniz? Bir annenin gözyaşını hangi rozetle mukayese edebilirsiniz? Ben bunları hep anlattım. Hep anlattım.
"BU DÖNÜŞÜMÜ SİYASİ MALZEME KONUSU ETMEYİN"
Yapmayın, bu dönüşümü siyasi malzeme konusu etmeyin. Gördüğünüz aksaklık varsa gelin söyleyin, yanlış varsa gelin söyleyin, eksik varsa gelin söyleyin. Ama engel çıkartmayın. Manipüle etmeyin. Çünkü kentsel dönüşüm dediğiniz şey nedir biliyor musunuz? İnsanın belki de hatırasını yıkıyorsunuz.
Ama hayallerini gerçekleştiriyorsunuz. Şimdi bizim bölgelerimizdeki konutların hikayeleri çok derindir. Alyansını satmış, küpesini satmış o evi yapmak için. Ve siz o binayla ilgili tasarrufta bulunuyorsunuz.
Onun için o kadar naif olmak zorundasınız ki, o kadar şeffaf olmak zorundasınız ki. O kadar şeffaf işlem yapmak zorundasınız ki. Ve elhamdülillah, biz bu işi başardık.