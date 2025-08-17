Ticaret Bakanlığı'ndan kırtasiye ve okul ürünlerine yönelik denetim

Okulların açılması yaklaşırken Ticaret Bakanlığınca tüketicilerin sağlık ve güvenlikleri ile ekonomik çıkarlarının korunması amacıyla ülke çapında denetimler gerçekleştiriliyor.

Ticaret Bakanlığınca çocukların sağlık ve güvenliklerini olumsuz etkileyebilecek ürünlere engel olmak amacıyla gerekli tedbirler alınmakta.

GÜVENSİZ ÜRÜNLERİN TÜKETİCİYE ULAŞTIRILMASI ENGELLENİYOR

Denetimler 'güvensiz ürüne karşı sıfır tolerans' ilkesi çerçevesinde sürdürülüyor.

Ticaret Bakanlığı'na bağlı Tüketicinin Korunması ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürlüğü koordinasyonunda Ticaret Denetmenleri tarafından imalatçı, ithalatçı ve toptancılarda yoğun olarak gerçekleştirilen denetimlerle güvensiz ürünlerin tüketicilere ulaşması engelleniyor.

RİSKLİ GÖRÜLEN ÜRÜNLER TESTE TABİ TUTULUYOR

Kırtasiye malzemeleri, okul çantaları ve okul kıyafetleri gibi ürünler; kullanımı kısıtlanmış kimyasalların yanı sıra küçük parça, kordon, bağcık gibi çocukların fiziksel olarak zarar görebileceği kısımlar açısından akredite laboratuvarda yapılan testlerle inceleniyor.

Ürünlerin oluşturabilecekleri risklerin tespitinin yanı sıra tüketicilerin doğru bir şekilde bilgilendirilmeleri amacıyla etiket bilgileri de kontrol ediliyor.

GÜVENSİZ ÜRÜNLER BAKANLIKÇA PİYASADAN TOPLATILACAK

Denetimler sonucunda güvensiz bulunan ürünlerin bilgileri 'guvensizurun.ticaret.gov.tr' adresinden erişilebilen Güvensiz Ürün Bilgi Sistemi aracılığıyla tüketicilerle paylaşılacak.

Ayrıca, güvensiz ürünlerin piyasaya arzı yasaklanarak toplatılması sağlanacak ve bu ürünlerin imalatçı ve ithalatçılarına idari para cezası uygulanacak.

REKLAM YAPILDIĞI BELİRLENEN ÜRÜNLERE İNCELEME BAŞLATILACAK

Güvensiz olduğu tespit edilen ürünlerin 'sağlığa zararlı madde içermez' gibi ifadelerle reklam ve tanıtımının yapıldığının belirlenmesi durumunda, Ticaret Bakanlığı bünyesinde bulunan Reklam Kurulunca inceleme başlatılacak.

Bu çalışmalara ek olarak; imalatçıların, ithalatçıların ve dağıtıcıların mevzuat hakkında bilgilendirilmesine yönelik rehberlik faaliyetleri de gerçekleştiriliyor.

ÜRÜNLERİN ALINIRKEN DİKKAT EDİLMESİ GEREKEN HUSUSLAR

Ticaret Bakanlığınca gerçekleştirilen denetimlerin yanı sıra tüketicilerin de ürün satın alırken dikkat etmeleri gereken bazı önemli hususlar bulunuyor.

Bakanlık tarafından yapılan açıklamada tüketicilerin kırtasiye ürünlerinde şunlara dikkat etmesi önerildi:

İmalatçı/ithalatçı açık adının ve adresinin bulunduğu ürünler tercih edilmelidir. Markası ve modeli belli olan, üzerinde Türkçe uyarılar bulunan ürünler satın alınmalıdır. Oyuncak şeklinde olan veya oyuncak niteliği taşıyan kırtasiye ürünlerinde ise hangi yaş grubuna yönelik olduğuna dair ibarelerin ve diğer uyarıların bulunup bulunmadığına bakılmalıdır. Örneğin, 36 aydan küçük çocuklar için risk oluşturan kırtasiye malzemelerinde bulunan uyarılar dikkate alınmalıdır. Boya malzemeleri, oyun hamurları, parmak boyaları gibi oyuncak niteliğindeki ürünlerde CE işaretinin bulunmasına dikkat edilmelidir.

TÜRKÇE VE KOLAY OKUNABİLİR ETİKET ZORUNLULUĞU

Bakanlık, tekstil ürünlerinde ise ürünlerin içeriğini gösteren etiketlerin ve işaretlemelerin Türkçe ve kolay okunabilir olması zorunlu olduğunu aktardı.

Bakanlık, çocuk kıyafetlerinde bulunan kordon, bağcık, küçük parça içeren süslemeler gibi risk oluşturabilecek unsurlara dikkat edilmesi gerektiğini kaydetti.

KIRYASİYE VE OKUL ÜRÜNLERİNİN FİYAT ETİKETLERİ DENETİM ALTINDA

Tüketicilerin ekonomik çıkarlarının korunması ve muhtemel mağduriyetlerinin önüne geçilmesini teminen okul alışverişlerinin yapıldığı başta zincir marketler ve kırtasiyeler olmak üzere perakende ürün satışı yapılan işletmelerde yaygın ve yoğun fiyat etiketi denetimleri de gerçekleştiriliyor.

