TSK'dan PKK'ya ağır darbe: Fırat Kalkanı'nda öldürülen terörist sayısı yükseldi Fırat Kalkanı bölgesindeki polis yerleşkesine gerçekleştirilen roketli saldırı sonrasında düzenlenen meşru müdafaa atışları ile öldürülen terörist sayısı 12 oldu.

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Türk Silahlı Kuvvetleri, terörün kökünü yazıyor.

Çeşitli bölgelerde operasyonlarını sürdüren kahraman askerler, hainlerin ensesinde.

Yurt içinde ve yurt dışında başarılı operasyonlara imza atan askerlerden her geçen gün bir güzel haber daha geliyor.

Haber bu kez Fırat Kalkanı bölgesinden.

Cibrin üs bölgesi ile Öncüpınar polis yerleşkesine yapılan saldırının ardından terör örgütünün sözde 2 yöneticisi olan 7 terörist öldürüldü.

Devam eden meşru müdafaa atışları sonucunda bir güzel haber daha geldi.

Öldürülen terörist sayısı 12 oldu

Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, operasyon kapsamında öldürülen terörist sayısı 12'ye yükseldi.

Bakanlık, o duyuruyu şu ifadelerle yaptı;

Dün terör örgütü PKK/YPG tarafından Fırat Kalkanı bölgesindeki Cibrin Üs bölgesi ile Öncüpınar polis yerleşkesine yapılan saldırının ardından terör örgütünün sözde 2 yöneticisinin de olduğu 7 terörist etkisiz hâle getirilmişti. Devam eden meşru müdafaa atışları sonucunda etkisiz hâle getirilen terörist sayısı 12'ye yükseldi.