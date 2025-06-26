Tunceli’de zarar vermenin cezası 557 bin TL olan böcek görüldü

Tunceli'nin Pülümür ilçesinde, Dünya Doğayı ve Doğal Kaynakları Koruma Birliği’nin (IUCN) kırmızı listesinde yer alan ve nesli tehdit altında bulunan geyik böceği, vatandaş tarafından görüntülendi.

Latince adı Lucanus cervus olan bu tür, Türkiye’de nadir olarak görülüyor.

KORUMA ALTINDA, CEZASI 557 BİN TL

Vatandaşın cep telefonuyla kaydettiği görüntülerin ardından bölgeden ayrıldığı öğrenildi.

Uzmanlar, bu özel türün doğadan izinsiz alınması veya öldürülmesi halinde 557 bin TL’ye kadar idari para cezası uygulanabileceği uyarısında bulundu.

TÜRLERİN KORUNMASI İÇİN UYARI

Yetkililer, doğada karşılaşılan nadir türlere karşı duyarlı olunması gerektiğini belirtti.

Vatandaşların hem kendilerini hem de ekosistemi korumak adına bu tür canlılara dokunmadan bölgeden uzaklaşmaları tavsiye ediliyor.