Türkiye ile Ermenistan heyetler arası görüşme için bir araya geliyor

Türkiye ve Ermenistan arasındaki ilişkilerde önemli bir eşik daha aşılıyor.

Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgilere göre Büyükelçi Serdar Kılıç başkanlığındaki heyetin Ermenistan'a Alican-Margara sınır kapısından geçerek gitmesi bekleniyor.

İlk kez yapılacak heyetler arası görüşmede Türkiye-Ermenistan ikili ilişkilerinin normalleştirilmesi için bazı kararların alınması ve daha önce alınmış olanların yürürlüğe girmesi gündeme gelebilir.

ALINAN KARAR HAYATA GEÇMEMİŞTİ

Geçmiş yıllarda yapılan beş ayrı toplantıda kargo uçuşlarının başlatılması, sınırların açılabilmesi için teknik ve altyapı çalışmalarının yapılması kararlaştırılmıştı.

Diplomatik pasaport taşıyanların vize prosedürlerinin kolaylaştırılmasının yanı sıra üçüncü ülke vatandaşlarının Türkiye-Ermenistan sınırından geçişlerinin başlaması konusunda mutabakata varılmış ancak bu karar hayata geçmemişti.

ZİYARETİN ZAMANLAMASI DİKKAT ÇEKTİ

Ziyaretin ABD, Ermenistan ve Azerbaycan arasında Zengezur Koridoru ile ilgili anlaşma imzalamasının ardından yapılıyor olması da önem taşıyor.

Türkiye-Ermenistan Normalleşme Süreci özel temsilcileri Büyükelçi Serdar Kılıç ile Ruben Rubinyan, normalleşme görüşmeleri kapsamında son olarak geçen yıl Alican-Margara sınır kapısında görüşmüştü.