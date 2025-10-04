Abone ol: Google News

Türkiye, İsrail'in alıkoyduğu 12 ülke vatandaşını da getirecek

İsrail tarafından uluslararası sularda alıkonulan Küresel Sumud Filosu’ndaki Türk vatandaşları, Türkiye’ye getirilecek uçakta 12 farklı ülkenin vatandaşlarıyla birlikte yer alacak.

Yayınlama Tarihi: 04.10.2025 13:47

İsrail tarafından uluslararası sularda el konulan Küresel Sumud Filosu teknelerinde bulunan Türk vatandaşlarının Türkiye’ye transferi için tahsis edilen uçakta, 12 farklı ülkenin vatandaşlarının da bulunması bekleniyor.

12 ÜLKE VATANDAŞI DA UÇAKTA OLACAK

Dışişleri Bakanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre, Türk Hava Yolları uçağında ABD, Birleşik Arap Emirlikleri, Cezayir, Fas, İtalya, Kuveyt, Libya, Malezya, Moritanya, İsviçre, Tunus ve Ürdün vatandaşlarının da yer alması öngörülüyor.

İSRAİL'İN KÜRESEL SUMUD FİLOSU'NA SALDIRISI

Küresel Sumud Filosu, İsrail ablukasını kırmak ve Gazze’ye insani yardım ulaştırmak amacıyla 1 Ekim akşamı Gazze sularına yaklaştı. İsrail ordusunun filoya düzenlediği müdahale sonucu onlarca tekne ve gemi yasa dışı şekilde ele geçirilirken, yüzlerce yolcu alıkonuldu.

Küresel Sumud Filosu, bugüne kadar Gazze’ye toplu şekilde insani yardım ulaştırmak amacıyla yola çıkan en büyük filo olma özelliğini taşıyor.

