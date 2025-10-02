Türkiye'de 1,6 milyondan fazla kişi hac kaydını yeniledi

Diyanet İşleri Başkanlığı Hac ve Umre Hizmetleri Genel Müdürü Remzi Bircan, 1 milyon 613 bin kişinin 2026 haccı için kaydını yenilediğini bildirdi.

Bircan, yaptığı açıklamada, 30 Eylül itibarıyla hac ön kayıt ve kayıt yenileme işlemlerinin sona erdiğini söyledi.

Bakanlıklararası Hac ve Umre Kurulu'nun aldığı karar gereği bu yıl hac başvurularının 11 Ağustos'ta başlayıp 5 Eylül'de sona erdiğini anımsatan Bircan, vatandaşlardan gelen talepler doğrultusunda kayıt işlemlerinin iki kez uzatıldığını belirtti.

"184 BİNDEN FAZLA KİŞİ İLK DEFA HACCA BAŞVURDU"

Hacı adaylarının hak kaybı yaşamamaları için hac ön kayıt ve kayıt yenileme işlemlerine tanınan süreyi artırdıklarını ifade eden Bircan, "İlk defa hacca başvuranların sayısı 184 bin 255, daha önce kaydı olup kaydını yenileyenlerin sayısı ise 1 milyon 613 bin civarında. Toplam sayıya baktığımızda 1 milyon 800 bin kişi kayıtlarını yapmış oldu." dedi.

Daha önce kaydı olanların kayıtlarını güncellemeleri için çeşitli kanallardan çağrılar yaptıklarını da belirten Bircan, "Bu çerçevede kayıtlarını yapamayan vatandaşlarımız maalesef 2026 hac kurasına giremeyecekler. Artık 2027 hac kurasına girecek şekilde bir sonraki yılda kayıtlarını güncellemeleri gerekir." açıklamasında bulundu.

"TÜRKİYE'YE VERİLECEK HAC KOTASI 9 KASIM'DA NETLEŞECEK"

Gelecek yıl yapılacak hac ibadeti için kuranın ekim sonunda yapılmasının planlandığı bilgisini veren Bircan, Türkiye'ye verilecek hac kotasının Diyanet İşleri Başkanı Safi Arpaguş'un 9 Kasım'da Suudi Arabistan'ın Cidde kentinde imzalayacağı protokol çerçevesinde netleşeceğini bildirdi.

Hac organizasyonuyla ilgili hazırlıkları büyük oranda tamamladıklarını belirten Bircan, "İnşallah hacı adaylarımızı gönül huzuruyla, önceki yıllardan daha üst bir hizmetle ömrün ibadetini yapmalarını sağlayacağız." diye konuştu.