Türkiye'nin küresel çevre hareketi: Sıfır Atık Projesi

'Sıfır Atık Projesi', yerelden küresele uzanan bir başarı hikayesine dönüşerek dünya genelinde çevre politikalarına ilham vermeye devam ediyor.

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu tarafından kabul edilen '30 Mart Uluslararası Sıfır Atık Günü', bu yıl da Türkiye'nin öncülüğünde dünya çapında çeşitli etkinlikler yapılacak.

NEW YORK'TA SIFIR ATIK VURGUSU

Uluslararası Sıfır Atık Günü kapsamında, Birleşmiş Milletlerin New York’taki genel merkezinde özel etkinlikler düzenlenecek.

Bu yılki programlarda ana gündem maddelerini gıda israfı ile mücadele, sürdürülebilir atık yönetimi ve Türkiye'nin BM İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi 31. Taraflar Konferansı (COP31) başkanlığı ile ev sahipliği süreci oluşturacak.

Türkiye, küresel iklim krizine karşı sergilediği bu tarihi duruşu uluslararası platformda bir kez daha tescillemiş olacak.

EKONOMİYE 365 MİLYAR LİRALIK DEV KATKI

Türkiye'nin çevreci dönüşüm hamlesi olan Sıfır Atık Projesi, geride kalan 8 yılda sadece doğayı korumakla kalmadı, ülke ekonomisine de büyük bir girdi sağladı.

Paylaşılan verilere göre:

Dönüştürülen Atık Miktarı: Projenin başlangıcından bu yana 90 milyon ton atık geri kazandırıldı.

Ekonomik Kazanç: Geri dönüşüm süreçleri sayesinde Türkiye ekonomisine toplam 365 milyar liralık katkı sunuldu.

Geri Kazanım Oranı: 2017 yılında yüzde 13 seviyesinde olan geri kazanım oranı, 2025 yılı itibarıyla yüzde 37'yi aşarak büyük bir ivme yakaladı.

613 MİLYON AĞAÇ KESİLMEKTEN KURTARILDI

Projenin çevresel çıktıları, gelecek nesillere daha yaşanabilir bir dünya bırakma hedefinin altını çiziyor.

Uygulamalar sayesinde bugüne kadar 613 milyon ağacın kesilmesinin önüne geçilirken, toplumsal farkındalığın artırılması amacıyla 28 milyon kişiye sıfır atık eğitimi verildi.

HEDEF: 2053'TE YÜZDE 70 GERİ KAZANIM

Türkiye, Sıfır Atık Projesi ile koyduğu stratejik hedefleri kararlılıkla sürdürüyor.

Atıksız yaşam bilincini bir devlet politikası ve yaşam kültürü haline getirmeyi amaçlayan yol haritasına göre; geri kazanım oranının 2035 yılında yüzde 60'a, 2053 yılında ise yüzde 70 seviyesine yükseltilmesi hedefleniyor.

Sıfır Atık hareketi, Türkiye'nin iklim değişikliği ile mücadelesindeki kararlılığını simgelerken, "Dünya Ortak Evimiz" mottosuyla uluslararası diplomasi ve çevre koruma çalışmalarının merkezinde yer almaya devam ediyor.