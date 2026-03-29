Pakistan'da 4'lü 'İran' toplantısı başladı

28 Şubat'ta ABD ve İsrail’in İran'a yönelik geniş çaplı hava operasyonlarıyla başlayan savaş, bir ayı geride bıraktı.

Savaş boyunca taraflar karşılıklı saldırılar düzenlenirken, Hürmüz Boğazı'ndaki gemi trafiği aksadı, petrol fiyatları yükseldi ve bölgesel gerilim tırmandı.

15 MADDELİK ANLAŞMA TEKLİF EDİLDİ

Savaşın daha geniş bir coğrafyaya yayılma ihtimali ve daha büyük kayıplara yol açma riski üzerine, Pakistan, Türkiye ve bazı Körfez ülkeleri arabuluculuk girişimlerini artırdı.

Pakistan, ABD'nin İran'a ilettiği nükleer programın terk edilmesi, füze kapasitesinin sınırlandırılması ve vekil gruplara desteğin kesilmesi gibi unsurlar içeren 15 maddelik teklifi Tahran'a taşıyan önemli bir arabulucu rolü üstlendi.

PAKİSTAN'DA 4'LÜ 'İRAN' TOPLANTISI

diplomatik süreç kapsamında Pakistan, bugün 4'lü Dışişleri Bakanları Toplantısı'na ev sahipliği yapıyor.

Pakistan Dışişleri Bakanlığı'nın açıklamasına göre, Suudi Arabistan, Türkiye ve Mısır Dışişleri Bakanları Islamabad'da iki gün sürecek görüşmelerde bir araya geliyor.

TOPLANTININ GÜNDEMİ 'BARIŞ'

Toplantıya, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Suudi Arabistan Prensi Faysal bin Ferhan, ve Mısır Dışişleri Bakanı Badr Abdelatty katılıyor.

Toplantının gündemi, bölgedeki gerilimi azaltma çabaları, ateşkes imkanları ve ABD-İran arasında doğrudan diyalog zemini oluşturmak olarak belirtiliyor.

Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif, İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan ile yaptığı telefon görüşmesinde bölgesel gelişmeleri ele aldıklarını ve Pakistan'ın arabuluculuk çabalarına İran tarafının destek verdiğini aktardı.

TÜRKİYE'DEN 'BARIŞ' DİPLOMASİSİ

Pakistan, hem ABD hem İran ile mesaj trafiğini sürdürürken, Islamabad'ı olası ABD-İran görüşmeleri için ev sahibi ülke olarak da öneriyor.

Benzer şekilde Türkiye de bu süreçte aktif rol oynuyor.

Toplantı, savaşın 30. gününde diplomatik kanalların hala açık olduğunu gösterse de, saldırılar devam ediyor.