TUSAŞ'ta görev değişimi: Temel Kotil koltuğu Mehmet Demiroğlu'na devredecek 2016 yılından bu yana TUSAŞ Genel Müdürü olarak görev yapan Temel Kotil'in yerine Mehmet Demiroğlu getirildi.

ensonhaber.com

Türkiye'nin en önemli savunma sanayii kurumlarının başında gelen TUSAŞ'ta görev değişimi yaşanıyor...

Birbirinden önemli projelerinden sonra Milli Muharip Uçak KAAN'ı göklerle buluşturarak Türk milletinin göğsünü kabartan TUSAŞ'ta başarılı bir dönem geçiren Temel Kotil, bayrağı devrediyor.

Temel Kotil görevi devredecek

Kurumda bugün gerçekleştirilen toplantıda TUSAŞ Yönetim Kurulu Başkanı olarak Cihad Vardar seçilirken uzun yıllardır kurumda görev yapan Mehmet Demiroğlu da TUSAŞ Genel Müdürlüğü'ne atandı.

Son olarak 'Helikopter Genel Müdür Yardımcısı' olarak görev yapan Demiroğlu, 2016 yılından bu yana TUSAŞ Genel Müdürü olarak görev yapan Temel Kotil'den görevi devralacak.

"Yeni dönemin hayırlı olmasını dileriz"

Konuya ilişkin kurumdan yazılı açıklama yapıldı.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:



"Kıymetli TUSAŞ Ailesi,

Bugün gerçekleştirilen 2023 Olağan Genel Kurul Toplantısı neticesinde yeni Yönetim Kurulu oluşmuş olup, sonrasında gerçekleştirilen Yönetim Kurulu Toplantımızda, Şirketimizde Yönetim Kurulu Başkanvekili olarak görev yapmakta olan Sayın Ömer Cihad Vardan Yönetim Kurulu Başkanı olarak seçilmiş, Helikopter Genel Müdür Yardımcısı olarak görev yapmakta olan Dr. Mehmet Demiroğlu, Yönetim Kurulu'muz tarafından Genel Müdür olarak atanmıştır.

Tusaş ailesi olarak yeni dönemin hayırlı olmasını dileriz."