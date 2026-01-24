Uğur Mumcu ve Gaffar Okkan, yurt genelinde anıldı

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Gazeteci-yazar Uğur Mumcu, 24 Ocak 1993’te bombalı saldırıya uğradığı Ankara’daki evinin önünde, ölümünün 33’üncü yılında düzenlenen törenle anıldı. Anma programına Mumcu ailesinin yanı sıra CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, milletvekilleri, belediye başkanları ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Tören öncesinde Özgür Özel, Uğur Mumcu’nun eşi Güldal Mumcu ve çocuklarıyla evde bir araya geldi. Ardından Faili Meçhuller Anıtı ile saldırının gerçekleştiği noktaya karanfiller bırakıldı, mumlar yakıldı.

ÖZGÜR ÖZEL: "TÜRKİYE'NİN EN KARANLIK SAYFALARINDAN BİRİ"

Anma sonrası basın mensuplarına açıklamalarda bulunan CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Mumcu suikastını Türkiye siyasi tarihinin en karanlık olaylarından biri olarak nitelendirdi. Özel, 24 Ocak tarihinin aynı zamanda Emniyet Müdürü Ali Gaffar Okkan’ın şehit edilişi ve eski bakan İsmail Cem’in vefat yıl dönümü olduğuna da dikkat çekerek her iki ismi rahmetle andı.

Özel, Mumcu cinayetiyle ilgili gerçeklerin tam anlamıyla ortaya çıkarılamadığını vurgulayarak, “Bir tuğla çekilirse duvar yıkılır denilerek hakikatin üzeri örtüldü. Bu karanlık duvarları yıkmak, Uğur Mumcu’nun hatırasına borcumuzdur” dedi.

DİYARBAKIR'DA ALİ GAFFAR OKKAN VE 5 ŞEHİT POLİS MEMURU ANILDI

Diyarbakır’da ise 24 Ocak 2001’de silahlı saldırıda şehit edilen Emniyet Müdürü Ali Gaffar Okkan ile polis memurları Mehmet Kamalı, Sabri Kün, Mehmet Sepetçi, Atilla Durmuş ve Selahattin Baysoy için anma töreni düzenlendi.

Yenişehir ilçesi Sezai Karakoç Bulvarı’nda gerçekleştirilen törende Kur’an-ı Kerim okundu, dualar edildi.

"DİYARBAKIR HALKI, ŞEHİDİNİ SAHİPLENDİ"

Diyarbakır İl Emniyet Müdürü Nurettin Gökduman, törende yaptığı konuşmada, Ali Gaffar Okkan’ın Diyarbakır halkıyla kurduğu güçlü bağa dikkat çekti. Gökduman, “Şehit Emniyet Müdürümüz, görev süresi boyunca devletin ve polisin şefkatli yüzünü Diyarbakır halkına göstermiştir. Halkın ona duyduğu sevgi, bugün dahi yüzlerce çocuğa verilen ismiyle yaşamaktadır” ifadelerini kullandı.

ŞEHİTLİK ANITI'NA KARANFİL BIRAKILDI

Törenin ardından İl Jandarma Komutanı Tümgeneral Tarık Hekimoğlu, kurum müdürleri, gaziler, polisler ve vatandaşlar Şehitlik Anıtı’na karanfil bıraktı. Kent genelinde bazı binaların balkon ve camlarına Ali Gaffar Okkan’ın fotoğrafları asıldı.

Anma programına Dicle Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Kamuran Eronat, AK Parti İl Başkanı Ömer İler, kurum temsilcileri ve çok sayıda vatandaş katıldı.