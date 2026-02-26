Ülke genelinde düşük sıcaklıklar etkisini sürdürüyor: Yağışlar aralıksız devam ediyor

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün (MGM) son verilerine göre, Türkiye'de soğuk ve yağışlı hava etkili olmaya devam ediyor.

Ülke genelinde parçalı ve çok bulutlu bir hava hakim olacak.

Birçok bölgede aralıklı yağışlar, karla karışık yağmur ve kar şeklinde görülecek.

SICAKLIKLAR HİSSEDİLİR DERECEDE DÜŞÜYOR

Bugün itibarıyla başlayan dönemde hava sıcaklıkları, hissedilir derecede azalıyor ve mevsim normallerinin altına iniyor.

Özellikle kuzey, iç ve doğu kesimlerde soğuk hava daha belirgin hissedilecek.

Yağışlar bazı bölgelerde kuvvetli olacak şekilde etkili olacak.

YAĞIŞLAR ETKİLİ OLMAYA DEVAM EDİYOR

Perşembe günü ülke genelinin büyük bölümünün yağışlı geçmesi bekleniyor.

Ege kıyıları ile Antalya çevresi hariç aralıklı yağmur ve sağanak, diğer yerlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde yağışlar öngörülüyor.

Doğu Akdeniz, Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu ile Sivas, Kayseri, Ordu, Tokat, Gaziantep, Kilis, Adıyaman, Diyarbakır, Siirt ve Kastamonu kıyıları gibi bölgelerde yağışların yer yer kuvvetli olacağı tahmin ediliyor.

Sıcaklıkların birçok ilde 0 ile 10 derece arasında, yüksek rakımlarda ve doğuda sıfırın altında değerler kaydedileceği tahmin ediliyor.

SOĞUK HAVA HAKİMİYETİNİ SÜRDÜRÜYOR

Cuma gün yağışların devam etmesi, ancak bazı bölgelerde hafiflemesi bekleniyor.

Kar yağışının iç ve doğu kesimlerde süreceği öngörülüyor.

Sıcaklıkların daha da düşeceği, birçok yerde en yüksek değerlerin 0 ile 8 derece civarında kalacağı ve gece sıcaklıklarının sıfırın altına ineceği tahmin ediliyor.

TERMOMETRELER DÜŞÜK SEVİYELERDE

Cumartesi günü soğuk havanın etkisi sürdürmesi bekleniyor.

Parçalı bulutlu ve yer yer kar yağışlı bir havanın hakim olacağı öngörülüyor.

Özellikle iç Anadolu, Karadeniz'in iç kesimleri ve doğu bölgelerde kar yağışı tahmin ediliyor.

Sıcaklıkların düşük seyredeceği, birçok ilde -2 ile 6 dere aralığında ve yüksek kesimlerde ise daha soğuk olacağı değerlendiriliyor.

MEVSİM NORMALLERİNİN ALTINDA DEĞERLER GÖRÜLECEK

Pazar günü yağışların azalması, ancak soğuk havanın devam etmesi bekleniyor.

Parçalı bulutlu gökyüzü altında yer yer hafif kar veya karla karışık yağmur öngörülüyor.

Sıcaklıkların hafif yükselmekle birlikte hala mevsim normallerinin altında; 0 ile 10 derece bandında olacağı tahmin ediliyor.

SOĞUKLAR HİSSEDİLMEYE DEVAM EDECEK

Pazartesi günü havanın biraz daha açılması bekleniyor.

Bulutluluğun azalacağı ve yağışların büyük ölçüde sona ereceği öngörülüyor.

Sıcaklıkların hafif artış göstereceği, ancak soğuk hava etkisinin devam edeceği tahmin ediliyor.

5 GÜNLÜK HAVA DURUMU TAHMİNLERİ:

26 Şubat Perşembe:

27 Şubat Cuma:

28 Şubat Cumartesi:

1 Mart Pazar:

2 Mart Pazartesi: