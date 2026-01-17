Ümit Karan'ın ifadesi ortaya çıktı

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

8 Ekim 2025’ten bu yana İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen uyuşturucu soruşturması, genişleyerek devam ediyor.

Bu kapsamda da Ümit Karan hakkında gözaltı kararı verilmişti.

Şüpheli Karan, Sabiha Gökçen Havalimanı'nda polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.

Karan, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Savcılık ifadesinin ardından şüpheli Karan, ‘uyuşturucu veya uyarıcı maddeyi başkalarına verme’ suçundan tutuklama talebiyle nöbetçi hakimliğe sevk edildi.

TUTUKLANDI

Soruşturma kapsamında hakim karşısına çıkan Karan için tutuklama kararı verildi.

Karan ile beraber soruşturma kapsamında gözaltına alınan 12 kişinin daha tutuklandığı belirtildi.

İFADESİ ORTAYA ÇIKTI

Öte yandan Ümit Karan'ın hakimlik ifadesinin bir bölümü ortaya çıktı.

Burak Doğan'ın haberine göre Karan, nöbetçi hakimlikteki ifadesinde şu ifadeleri kullandı:

"KENDİNİ AKLAMAK İÇİN ÜZERİME BEYANDA BULUNUYOR"

"20 senelik arkadaşlarım bir anda torbacılarım oldu ve daha önce 2 ay kadar görüştüğüm, sevgili olduğum Ş’nin beyanları üzerine buradayım. Muhtemelen kendini aklamak için üzerime beyanda bulunuyor.

"UYUŞTURUCUYU KABUL ETMEM"

Benim gece hayatım var ama uyuşturucuyu kabul etmem, başkalarının yuvalarını yıkmaya kimsenin hakkı yok, bir insanın kendini kurtarmak için 5 tane kişinin hayatını yıkabilmek bu kadar kolay olmamalı."

TUTUKLANANLARIN TAM LİSTESİ

Soruşturmada gözaltına alınıp, tutuklananların listesi şu şekilde:

Ümit Karan



Timuçin Ünal



Ahmet Şaşmaz



Deniz Berk Cengiz



Emre Yalçın



Gökhan Gümüş



Gökmen Gürdeğir



Melis Sabah



Nuray İstek



Emircan Şahin



Murat Dönmez



Orhan Aydın



Hakan Tunçbilek

NE OLMUŞTU?

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın ünlülere yönelik yürüttüğü uyuşturucu soruşturmasında 8 Ekim 2025'ten bu yana birçok operasyon yapıldı. Müzisyen, menajer ve iş insanı, kamuoyunun tanıdığı birçok isim ifade ve uyuşturucu için kan ile saç örneği verdi.

Soruşturma kapsamında 26 kişi tutuklandı. Tutuklananlar arasında Bebek Otel’in sahibi yapımcı Muzaffer Yıldırım ile otelin genel müdürü Arif Altunbulak da bulunuyor.

Ayrıca Ceyda Ersoy, Gizem Özköroğlu, Ece Cerenbeli, Burak Altındağ, Sevgi Taşdan, Duygu Açıksöz, Nevin Şimşek, Merve Uslu, Lerna Elmas, Hakan Yıldız, Koray Beşli, Berna Aracı, Gülsüm Bayrak, Veysel Avcı, Özge Bitmez, Suat Yıldız ve Merve Eryiğit’in de tutuklu isimler arasında. Mahkeme son olarak bu kişilerin mal varlıklarına el koydu.

Şevval Şahin, Mert Vidinli ve Kasım Garipoğlu hakkında yakalama kararı çıkarıldı.

Oyuncu İrem Sak, sosyal medya fenomeni Danla Bilic (Neslihan Damla Aktepe), Eser Gökhan Küçükerol, Saim Macit ve Mehmet Güçlü’nün sonuçları ise negatif olarak kayda geçti.