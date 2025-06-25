Uraloğlu: İran’da 7, Irak’ta 4 uçağımız kaldı; ikisi bugün geliyor

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, İsrail ile İran arasında başlayan çatışmaların ardından bölgedeki hava sahası koşulları nedeniyle bazı Türk uçaklarının mahsur kaldığını açıkladı.

Bakan Uraloğlu, şu ana kadar 7 uçağın İran’da, 4 uçağın ise Irak’ta kaldığını belirtti. Irak’ta kalan iki uçağın bugün Türkiye’ye getirileceğini ifade eden Uraloğlu, “İran’daki uçaklarımız için de Dışişleri Bakanlığımız ve güvenlik birimlerimizle süreci yakından takip ediyoruz.” dedi.

"İRAN'DA VE IRAK'TA 11 UÇAĞIMIZ VAR"

Bakan Uraloğlu, konuyla ilgili sosyal medya hesabından şu bilgileri paylaştı:

13 Haziran 2025 tarihinde İran ile İsrail arasında başlayan çatışmalardan dolayı İran ve Irak'ta 11 tane uçağımız havalimanlarında kalmıştır.



Irak'ta; Türk Hava Yolları’na ait 2 ve Pegasus'a ait 2 olmak üzere toplam 4, İran'da ise Türk Hava Yolları’na ait 1, Pegasus'a ait 5 ve Tailwind'e ait 1 olmak üzere toplam 7 uçağımız bulunmaktadır.



Hava sahalarındaki kısıtlamaların kalkması ile birlikte Türk Hava Yolları ve Pegasus'un uçakları ülkemize getirmek için tahliye seferleri başlamıştır.



Mevcut durumda, THY'nin Bağdat'taki uçağı hava sahamıza girmiş, Erbil'deki uçağı da gün içerisinde ülkemize gelmiş olacaktır.



Pegasus'un ise Erbil'deki uçağı hava sahamıza girmiş, Bağdat'taki uçağının ise akşam saatlerinde planlaması bulunmaktadır.



Bu operasyonların tamamlanması ile Irak'ta mahsur bir uçağımız kalmayacaktır.



İran'daki bulunan 7 uçağın getirilmesi için ise çalışmalar devam etmekte olup hava sahasının tam stabil hale gelmesi ile planlamalar yapılacaktır.