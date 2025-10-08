Üsküdar'ın simgesi Valide Sultan Gemisi'nde yapılan dans gösterisi tepki çekti

1994 yılı, Türkiye siyaseti açısından bir dönüm noktası olarak görülmekte.

O tarihlerde yapılan belediye seçimlerde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı seçilerek Türkiye'ye farklı bir belediyecilik anlayışı getirdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın seçimleri kazanması sadece İstanbul'un kaderinin değişmesi değil aynı zamanda Türkiye genelinde yeni bir yerel yönetim anlayışının şekillenmesine yol açtı.

AK PARTİ BELEDİYECİLİĞİ ÜSKÜDAR'IN ÇEHRESİNİ DEĞİŞTİRDİ

1994'ten 2023'e gelen süre boyunca AK Parti belediyeciliği, Türkiye'de bir marka olarak kabul gördü.

O marka belediyeciliğin en büyük örnekleri ise İstanbul'un Üsküdar ilçesinde görüldü.

TÜRKMEN HER KESİMDEN TAKDİR TOPLADI

Üsküdar'da iki dönem boyunca belediye başkanlığı görevini yürüten Hilmi Türkmen, kentsel dönüşüm, altyapı ve sosyal belediyecilik çalışmalarıyla taraflı tarafsız her kesimden takdir topladı.

ÜSKÜDAR'IN GEMİSİ: VALİDE SULTAN

Üsküdar Belediyesi tarafından satın alınan Valide Sultan Gemisi ise yıllarca her siyasi partiden, her görüşten insanlara Boğaz'ın eşsiz görselini sundu.

CHP TAHRİBATI

Ancak 2024 yılında gerçekleşen seçimlerden sonra CHP yönetimine geçen Üsküdar Belediyesi'nde tahribat yaşanmaya devam ediyor.

Vatandaşlar temizlik, altyapı ve kamu hizmetlerindeki aksaklıklar nedeniyle belediye yönetimine tepkilerini iletirken, Üsküdar'ın dokusu durumunda bulunan Valide Sultan Gemisi'nde ise farklı bir formata geçildi.

BOĞAZ TURU DÜZENLENDİ

Üsküdar Belediyesi tarafından, "Boğaz'da Gezmeyen Kalmasın" sloganıyla hayata geçirilen proje kapsamında bir grup Üsküdarlıya Boğaz turu yaptırıldı.

DANS ETTİLER

Daha sonra hareketli müzikle birlikte bir kadın ve bir erkek dansçı, yolcuların arasında kurulan sahnede performans sergilemeye başladı.

GÜNDEM OLDU

Valide Sultan Gemisi'nde Tarkan'ın "Şıkıdım" parçası eşliğinde sergilenen dans gösterisi, sosyal medyanın gündemine oturdu.