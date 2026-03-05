Van-Tahran tren seferleri durduruldu

Orta Doğu'da gerilim devam ediyor...

İran ile ABD arasındaki müzakere süreci devam ederken İsrail ve ABD, İran’a ortak saldırı başlattı.

SALDIRILAR DEVAM EDİYOR

Orta Doğu'da ardı ardına son dakika bilgisi gelirken yeni bir bilgi daha geldi.

Saldırılar kapsamında, başkent Tahran ile İsfahan, Kerec, Kum, Tebriz, Şiraz, Buşehr, Kirmanşah ve İlam kentleri hedef alındı.

Van-Tahran arası tren seferlerinin durdurulduğu bilgisi dakikalar önce yapıldı.

TCDD'DEN 'İKİNCİ BİR DUYURUYA KADAR' KARARI

İran'a saldırılar nedeniyle bir sonraki duyuruya kadar sefer yapılmayacak.

Bölgedeki sıcak gelişmelerin ardından bir açıklama yapan TCDD yetkilileri, hem yolcu güvenliğini korumak hem de seyahat planlamalarındaki olası aksaklıkların önüne geçmek adına bilet satışlarının durdurulduğunu bildirdi.

Yapılan resmi açıklamada şu ifadelere yer verildi:

Sayın Yolcularımız; Van-Tahran Yolcu Treni, gündemde yaşanan olaylar nedeniyle, bilet satışı yapılamadığından bir sonraki duyuruya kadar işletilmeyecektir. Önemle duyurulur.