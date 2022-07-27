Veli Ağbaba: Cumhurbaşkanı adayımız Kemal Kılıçdaroğlu

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Malatya Milletvekili Veli Ağbaba, "Bir kez daha ifade edelim ki CHP’nin üzerinde uzlaştığı aday Kemal Kılıçdaroğlu’dur" ifadelerini kullandı.

2023 seçimlerine 10 ay kala siyaset arenası ısınmaya devam ediyor.

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba, Malatya Gazeteciler ve Televizyoncular Cemiyetine (MGTC) ziyarette bulundu.

"Cumhurbaşkanı adayımız Kemal Kılıçdaroğlu"

Basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Ağbaba, Millet İttifakı'nın en büyük partisinin CHP olduğunu vurguladı. Ağbaba, 2023 yılında yapılması planlanan Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde CHP'nin adayının parti lideri Kemal Kılıçdaroğlu olduğunu duyurdu.

CHP'nin parti olarak Kemal Kılıçdaroğlu'nun adaylığı konusunda uzlaşmaya vardığını kaydeden Ağbaba'nın açıklamalarından öne çıkanlar şu şekilde:

"6’lı masanın alacağı karar önemli"

"İttifakın kurucusu ve bugüne gelmesini sağlayan Kemal Kılıçdaroğlu’dur. Bizim adayımız da Kemal Kılıçdaroğlu. Ama 6’lı masanın alacağı karar önemli. Bir kez daha Malatya’da da ifade edelim ki CHP’nin en alttaki üyesinden en üstteki MYK’sına kadar hepsinin üzerinde uzlaştığı aday Kemal Kılıçdaroğlu’dur. Partimizde de adaylık tartışması bu kadardır. Onun dışındaki sözler bizi ilgilendirmiyor." ifadelerini kullandı.



