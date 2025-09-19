Yahşihan Belediye Başkanı Ahmet Sungur gözaltında

Kırıkkale'nin Yahşihan Belediyesi'nde hareketli dakikalar...

Kırıkkale'nin Yahşihan Belediyesi'ne yönelik irtikap soruşturması başlatılmıştı.

Soruşturma çerçevesinde Yahşihan Belediye Başkanı Ahmet Sungur ile aralarında belediye personelinin de olduğu 7 şüpheli, polis ekiplerince sabah saatlerinde gözaltına alındı.

AK PARTİLİ BELEDİYE BAŞKANI DİSİPLİNE SEVK EDİLDİ

AK Parti'den yaşananlara ilişkin açıklama yapıldı.

Açıklamada, AK Partili belediye başkanının disipline sevk edildiği bildirilerek şu ifadeler kullanıldı:

Kırıkkale Yahşihan Belediye Başkanı Ahmet Sungur hakkında, Kırıkkale Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından irtikap suçlamasıyla soruşturma başlatılmış ve gözaltı işlemi yapılmıştır. AK Parti Merkez Yürütme Kurulu, adı geçen belediye başkanının tedbirli olarak partimizden ihracı talebiyle Merkez Disiplin Kurulu'na sevk edilmesine karar vermiştir

NE OLMUŞTU

Kırıkkale Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında 27 Mayıs'ta Yahşiyan Belediyesi eski başkanı Osman Türkyılmaz ile 12 şüpheli gözaltına alınmıştı.

Gözaltına alınan şüphelilerden Türkyılmaz ve iki kişi tutuklanmıştı.

AHMET SUNGUR KİMDİR

Ahmet Sungur, Kırıkkale'de 1971 yılında doğdu.

Kırıkkale Meslek Yüksekokulu Endüstriyel Otomasyon Bölümü mezunu olan Ahmet Sungur, 1989 yılında Yahşihan Belediyesi'ne memur olarak atandı ve Köy Hizmetleri bünyesinde elektrik teknikeri olarak görev aldı.

2009, 2014 ve 2024 mahalli idareler seçimlerinde AK Parti'den Yahşihan Belediye Başkanı seçilen Sungur, 2024'teki yerel seçimlerde ise oyların yüzde 41,58'ini aldı.



