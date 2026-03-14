Yarış atı kavurma skandalında yeni gelişme: Sahibine 132 bin TL ceza

Adana Yeşiloba Hipodromu’nda koşan ve 3 birinciliği bulunan 4 yaşındaki İngiliz yarış atı Smart Latch’in sakatlandıktan sonra kesilip kavurma yapıldığı ve bir aşevinde dağıtıldığı iddiası, kamuoyunda büyük yankı uyandırdı.

Mersin Büyükşehir Belediyesi aşevinde yemek yiyen bir kişi, iddiaya göre kavurmanın içinden yabancı bir madde çıkması üzerine durumu Tarım ve Orman Bakanlığı’na bildirdi.

YEMEKTE ÇIKAN YABANCI MADDENİN YARIŞ ATINA AİT OLDUĞU ANLAŞILDI

Bakanlığa bağlı Gıda ve Kontrol Genel Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan incelemede, yemekten çıkan yabancı maddenin, Adana Yeşiloba Hipodromu’nda koşan yarış atı Smart Latch’e ait elektronik kimlik çipi olduğu belirlendi.

Yemekten alınan numunelerin analiz edilmesi sonrası kavurmanın, at etinden yapıldığı tespit edildi.

KAVURMADA TEK TIRNAKLI ET BULUNDU

Yapılan incelemede, etin kaynağının da İngiliz yarış atı Smart Latch olduğu ortaya çıktı.

Tarım ve Orman Bakanlığı da 12 Mart’ta açıkladığı tağşiş listesinde, Mersin Büyükşehir Belediyesi’nin aşhanesinde pişirilen kavurma etinde tek tırnaklı eti saptandığını duyurdu.

Konunun kamuoyuna yansımasının ardından Mersin Büyükşehir Belediyesi de aşevinde çıkan kavurma ile ilgili et temininin mevzuata uygun şekilde sağlandığını açıkladı.

“BAKANLIK ARAYINCA ÖĞRENDİM VE YIKILDIM”

Atın sahibi iş insanı Suat Topçu, son olarak 14 Ekim 2025’te Adana Hipodromu’nda koşan ve yarışı 7’ncilikle tamamlayan Smart Latch’i bacağındaki rahatsızlık nedeniyle yarışlardan çektiklerini söyledi.

Topçu, sakatlık sonrası atı hibe etmek için güvenilir bir yer aradıklarını ve tavsiye üzerine Osmaniye’de bir binicilik kulübüne ücretsiz şekilde teslim ettiklerini ifade etti.

Tarım ve Orman Bakanlığı yetkililerinin kendisini araması üzerine olaydan haberdar olduğunu belirten Topçu’ya, 'atın hibe edilmesi durumunun bildirilmemesi' gerekçesiyle 132 bin 108 TL ceza kesildiği ortaya çıktı.

"ATI HİBE ETMEMİZ GEREKTİĞİNİ BİLMİYORDUM"

Olayla ilgili açıklamalarda bulunan Suat Topçu, şunları söyledi:

Ben binicilik kulübüne teslim etmiştim. Sonra bakanlık yetkililerinin araması sonucu sonradan yaşananları öğrendim ve adeta yıkıldım. İyilik yapalım derken bir kötülüğe vesile olmak çok kötü bir duygu.



Bana da ceza kestiler. Atı hibe ettiğimizle ilgili bildirim yapmamız gerekiyormuş. 132 bin TL ceza kesildi. Biz ifademizi verdik, teslim alanlar da ifadesini verdi.



Bakanlık tarafından başlatılan soruşturma hala devam ediyor. Bu büyük bir kötülük, bir vicdansızlık.



Ceza önemli değil, soruşturmanın sonuna kadar gidilmesi, suçlunun cezasını bulması ve yarış hayatı biten atların akıbeti ile ilgili otoritenin kalıcı bir çözüm bulması gerek diye düşünüyorum.

“ÇİP ÇIKMASA HABERİMİZ OLMAYACAKTI”

At yarışı otoritesine seslenen Topçu, şöyle devam etti:

Gerek ben gerekse bu camiadaki hiçbir at sahibi ya da antrenör arkadaşın, bu zamana kadar böyle bir konuyla anıldığını hiç görmedim, duymadım.



Medyadan zaman zaman okuduğumuz tek tırnaklı et, at eti haberlerini ‘Bizim camiada böyle bir şey olamaz’ diyerek biz hiçbir zaman kendi üzerimize alınmıyorduk.



Atımızın çipi o yemeğin içinden çıkmış. Ya çıkmasaydı? Maalesef haberimiz de olmayacaktı. Bence bakanlığın ve yarış otoritesinin ya da TJK’nın yurt dışında olduğu gibi bir iş akışı oluşturması gerektiğini düşünüyorum.

''EMEKLİ YARIŞ ATLARI GÖZETİM ALTINDA YAŞAMALI''

Mesela İngiltere’de yarış hayatı biten atlarınızı götürürsünüz, otoriteye belirli bir ücret ödeyerek teslim edersiniz. Bizim uğraştığımız hibe etme sürecini onlar kendileri yaparlar.



Bir tabiat parkına bırakılacaksa, veteriner fakültelerine ya da binicilik kulüplerine verilecekse bunu yine onlar yapabilir.



Doğaya bırakılacaksa da devletin tabiat koruma parkları var. Bu hayvanların gözetim altında buralarda emeklilik hayatını sürdürmesi gerekiyor.



Bunu kural koyucu bir otoritenin yapması ve bu tür olayların önüne geçmesi lazım.