YAŞ (Yüksek Askeri Şura) Toplantısı ne zaman, saat kaçta 2025? TSK'ya dair kararların alındığı YAŞ toplantısının bu yılki tarihi, merak konusu oldu. Peki; YAŞ toplantısı ne zaman 2025? Detaylar haberimizde...

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başkanlığında yapılan YAŞ toplantısı, her sene ağustos ayında gerçekleşiyor. Askeri terfi ve atama kararlarının alındığı Yüksek Askeri Şura toplantısı sonrası alınan kararlar açıklanıyor. Anıtkabir ziyaretiyle başlayacak olan süreç kapsamında, 2025 YAŞ toplantısının tarihi merakla bekleniyor. Peki; YAŞ toplantısı ne zaman, saat kaçta? İşte 2025 tarihi... YAŞ TOPLANTISI NE ZAMAN 2025 YAŞ toplantısı, Ağustos ayında düzenlenecek. Toplantı genellikle ayın başında yapılıyor ancak hafta sonuna denk gelmesi sebebiyle YAŞ toplantısının 7 Ağustos günü saat 12:00'de gerçekleşmesi bekleniyor. YAŞ ÜYELERİ Şura üyeleri Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Metin Gürak, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu, Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Ercüment Tatlıoğlu ve Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ziya Cemal Kadıoğlu. Gündem Haberleri Özgür Özel: Seçimi kaybedersem 1 gün bile durmam

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