Yeniden Refah Partili il başkanı, husumetlisini ayağından vurdu

- Yeniden Refah Partisi Aydın İl Başkanı Hüseyin Kaya, gazeteci Durmuş Tuna'yı tabancayla ayağından vurdu.
- Olay yerinden kaçan Kaya, polis ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı.
- Güvenlik kamerası görüntülerinde Kaya'nın Tuna'yı vurup tekmelediği görülüyor ve soruşturma sürüyor.
Siyaset arenasında tartışma yaratacak olay...
Yerel bir internet sitesi sahibi Durmuş Tuna ile Yeniden Refah Partisi Aydın İl Başkanı Hüseyin Kaya arasında tartışma çıktı.
Tartışmanın büyümesi ile Kaya, yanında bulunan tabancayla Tuna'ya ateş etti.
BACAĞINDAN VURDUKTAN SONRA YERDE TEKMELEDİ
Kaya'nın yanında taşıdığı silahtan çıkan mermi Tuna’nın ayağına isabet etti.
Saldırgan yerde yatan Tuna’yı yerde defalarca tekmeledi.
YARALANAN ŞAHIS HASTANEYE KALDIRILDI
Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Tuna, ambulansla Söke Fehime Faik Kocagöz Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.
Hastanedeki tedavisi süren Tuna'nın durumunun iyi olduğu öğrenildi.
İL BAŞKANI GÖZALTINA ALINDI
Olayın ardından kaçan Hüseyin Kaya, Söke Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı.
Tuna, polise verdiği ilk ifadesinde saldırının daha önce yaptığı haberler nedeniyle gerçekleştiğini ifade etti.
SALDIRI ANLARI ORTAYA ÇIKTI
Kaya'nın emniyetteki işlemleri sürerken; olaya ilişkin bir iş yerine ait güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı.
Görüntülerde; Kaya'nın Tuna'nın bacağına tabancayla ateş ettiği, ardından yere düşen Tuna'yı tekmelediği görüldü.
SORUŞTURMA BAŞLATILDI
Olayla ilgili çok yönlü soruşturma başlatılırken, güvenlik kamera görüntüleri incelemeye alındı.