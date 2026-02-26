Yüzyılın Konut Projesi'nde Burdur'da kura heyecanı başlıyor

Türkiye'nin en büyük sosyal konut hamlesi olan Yüzyılın Konut Projesi, kura heyecanlıyla devam ediyor.

Proje kapsamında, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı koordinesinde Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) tarafından yürütülen 500 bin sosyal konut projesi, dar ve orta gelirli vatandaşları ev sahibi yapmayı, konut arzını artırarak kira ve satış fiyatlarındaki dengesizliği gidermeyi ve afetlere dirençli, modern yaşam alanları oluşturmayı amaçlıyor.

İLK ANAHTAR TESLİMLERİ MART 2027'DE

81 ilde hayata geçirilen bu Cumhuriyet tarihinin en kapsamlı sosyal konut girişimiyle, en az 2 milyon vatandaş sağlam ve uygun fiyatlı konutlara erişim sağlayacak.

Şu anda kura çekimleri hızla devam ederken, ilk anahtar teslimlerinin 2027 Mart ayında başlaması planlanıyor.

BUGÜN KURALAR BURDUR'DA ÇEKİLECEK

Projede kura çekimi takvimi planlandığı şekilde sürdürülüyor.

Bugün Burdur'da yapılacak konutlar için de hak sahipleri bugün kura işlemleriyle belirlenecek.

Toplamda 2 bin 206 ailenin yeni yuvasına kavuşacağı kura süreci, TOKİ'nin resmi YouTube kanalından ve sosyal medya hesaplarından canlı olarak yayınlanıyor.

SONUÇLARA E-DEVLET ÜZERİNDEN ERİŞİLEBİLECEK

Kura çekiminin tamamlanmasının ardından kesinleşen isim listeleri, noter onayından geçerek akşam saatlerinde e-Devlet Kapısı üzerinden erişime açılacak.

Hak sahipleri, kura sonucuna göre bir sonraki aşamada sözleşme imzalama ve ödeme süreçleri hakkında bilgilendirilecek.

6 İLDE 19 BİN 543 KONUTUN DAHA HAK SAHİPLERİ BELİRLENECEK

Bu hafta, Uşak'ta 2 bin 558, Isparta'da 2 bin 889, Burdur'da 2 bin 206, Edirne'de 2 bin 530, Denizli'de 6 bin 370 ve Osmaniye'de 2 bin 990 konutun daha hak sahipleri belli olacak.

Bu doğrultuda, 6 ilde 19 bin 543 konutun daha hak sahiplerinin belirlenmesiyle, 75 ilde 331 bin 833 konut için kura çekimi tamamlanacak.