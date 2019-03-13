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Gürsel Tekin ile Müjdat Gezen'in Kılıçdaroğlu diyaloğu

Seçimlerde alınacak muhtemel yenilgi sonrası CHP'liler Kemal Kılıçdaroğlu'nun gitmemesinden korkuyor.

Haber Merkezi | 13.03.2019 - 07:51..
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Gürsel Tekin ile Müjdat Gezen'in Kılıçdaroğlu diyaloğu

Gürsel Tekin ile Müjdat Gezen'in Kılıçdaroğlu diyaloğu

CHP 31 Mart seçimlerinde Ankara, İstanbul, Bursa, Antalya gibi şehirlerde beklediği sonucu alamazsa Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu 10. yenilgisini almış olacak.

Parti içinde bazı küskünler Kılıçdaroğlu'nun yenilgisini bekliyor. Çünkü Kılıçdaroğlu 31 Mart sonrası da koltuğu bırakmayı düşünmüyor.

CENAZEDE BİLE KILIÇDAROĞLU KONUŞULUYOR

Siyaset kulislerinde yer alan habere göre Ertuğrul Akbay'ın cenazesinde Müjdat Gezen ile CHP İstanbul Milletvekili Gürsel Tekin yan yana geldi. Tekin, "Bugüne kadar 7 genel başkanlar" çalıştım deyince Müjdat Gezen, "İnşallah 8. ile de çalışmak nasip olur." cevabını verdi. Gürsel Tekin de bu yanıta, "İnşallah" karşılığını verdi.

Gürsel Tekin ile Müjdat Gezen'in Kılıçdaroğlu diyaloğu

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