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HDP, Türkiye'nin yerli otomobilini beğenmedi

Türkiye'nin yerli otomobili dünyada büyük ses getirirken, muhalefet otomobilden memnun kalmadı.

DHA | 29.12.2019 - 16:43..
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HDP, Türkiye'nin yerli otomobilini beğenmedi

Türkiye'nin gurur projesi olan yerli otomobilde mutlu sona ulaşıldı.

Türkiye'nin Otomobili Girişim Grubu tarafından 2022 yılında üretime başlanacak yerli otomobillerin tanıtımı yapıldı.

Türkiye'nin 60 yıllık hayali olarak atılan bu adım, muhalefeti yine memnun etmedi.

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu'nun hedefi olan yerli otomobile bir itiraz da terör örgütü PKK'nın siyasi kanadı HDP'den geldi.

"KAFAYI MİLLİYE TAKMIŞLAR"

HDP Eş Genel Başkanı Sezai Temelli, araca "yerli ve milli" denmesinden rahatsızlığını açık bir şekilde dile getirdi.

Batman'da bir düğün salonunda gerçekleştirilen il kongresinde konuşan Temelli, "Araba daha ortada yok, ne zaman üretileceği belli değil. Motoru ise zaten yok ama bu yerli ve milli. Kafayı yerli ve milliye takmışlar.

"BİR PİLLİ ARABA YAPTILAR"

Yok, daha ortada araba yok, İtalya'da yaptırıp getirmişler. Benim çocukluğumda bir tekerleme vardı, 'eller aya bizler yaya' şimdi bu değişti 'eller Mars'a bizler pilli arabaya.' Bir pilli araba yaptılar. Bunu öyle bir anlatıyor ki mucize." şeklinde konuştu.

HDP, Türkiye'nin yerli otomobilini beğenmedi

HDP, Türkiye'nin yerli otomobilini beğenmedi

HDP, Türkiye'nin yerli otomobilini beğenmedi

HDP, Türkiye'nin yerli otomobilini beğenmedi

HDP, Türkiye'nin yerli otomobilini beğenmedi

HDP, Türkiye'nin yerli otomobilini beğenmedi

HDP, Türkiye'nin yerli otomobilini beğenmedi

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